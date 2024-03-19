Мирза Бабаев - неподражаемый и уникальный (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Kinomuzu yaradanlar... kinomuzu yaşadanlar" (Создатели нашего кино… Продолжатели нашего кино) в Киноцентре "Низами" прошло мероприятие, посвященное народному артисту Азербайджана, певцу и актеру, неподражаемому и уникальному Мирзе Бабаеву (1913–2003), сообщает Trend Life.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры, организации Агентства кино Азербайджанской Республики, Киноцентра "Низами", Госфильмофонда Азербайджана и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, его цель - сохранение традиций национального кино, донесения их до будущих поколений, а также еще большего ознакомления зрителей с творческим наследием кинематографистов.

Выступая на открытии вечера, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев охарактеризовал Мирзу Бабаева как талантливого музыкального деятеля, отметив, что он внес большой вклад в развитие азербайджанского кино.

"Перелистывая страницы книги жизни Мирзы Бабаева, перед нами оживает незабываемая эпоха музыкальной истории нашего народа. Видный певец с большим мастерством исполнял произведения Тофига Гулиева, Эмина Сабитоглу, Рауфа Гаджиева и других композиторов. Эти песни относятся к числу ярких жемчужин нашей музыкальной культуры. Мирза Бабаев в качестве актера с высоким профессионализмом воплотил различные образы в кино", - отметил заслуженный деятель искусств.

Доктор исторических наук, профессор Диляра Сеидзаде рассказала о творчестве известного кинорежиссера Гусейна Сеидзаде (1910-1979). Было отмечено, что Гусейн Сеидзаде был одним из деятелей культуры создавших летопись истории азербайджанского кино. И сегодня невозможно без эмоций смотреть на участие Мирзы Бабаева в танцевальной сцене фильма Гусейна Сеидзаде "Кура неукротимая" (Dəli Kür).

Заслуженный работник культуры Рахиб Азери подчеркнул, что Мирза Бабаев был уникальным человеком, песни, которые он исполнял, роли, которые воплотил, помнят и любят зрители.

Внук Мирзы Бабаева – Эмин Бабаев от имени семьи выразил признательность за проведение мероприятия министерству культуры Азербайджана, а также поделился воспоминаниями о дедушке.

Затем вниманию участников вечера был представлен фильм режиссера Гусейна Сеидзаде "Кура неукротимая", снятый в 1969 году.

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