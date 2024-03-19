Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Международном центре мугама пройдет концерт дуэта "Təfsir"

Культура Материалы 19 марта 2024 15:03 (UTC +04:00)
В Международном центре мугама пройдет концерт дуэта "Təfsir"

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 16 апреля в 19:00 пройдет концерт фортепианного дуэта "Təfsir", организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана и Главного управления культуры города Баку, сообщает Trend Life.

Педагоги-пианисты музыкальной школы №35 имени Шароева, лауреаты международных конкурсов Нармин Искендерова и Сабина Мустафаева представят произведения азербайджанских и мировых классиков. Некоторые произведения впервые прозвучат в стране.

Ведущая мероприятия - музыковед Айтен Адыгезалова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости