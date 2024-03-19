В Международном центре мугама пройдет концерт дуэта "Təfsir"

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 16 апреля в 19:00 пройдет концерт фортепианного дуэта "Təfsir", организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана и Главного управления культуры города Баку, сообщает Trend Life.

Педагоги-пианисты музыкальной школы №35 имени Шароева, лауреаты международных конкурсов Нармин Искендерова и Сабина Мустафаева представят произведения азербайджанских и мировых классиков. Некоторые произведения впервые прозвучат в стране.

Ведущая мероприятия - музыковед Айтен Адыгезалова.

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