Рамиль Гасымов представил проект ко дню рождения видного поэта Самеда Вургуна (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня День рождения выдающегося представителя азербайджанской поэзии, первого народного поэта Азербайджанской ССР Самеда Вургуна, который сыграл важную роль в развитии нашей литературы, обогатил ее своими бессмертными произведениями.

"Ты - дыханье мое, ты - мой хлеб и вода!

Предо мной распахнулись твои города.

Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан!

Азербайджан, Азербайджан!..."

Эти поэтические строки Самеда Вургуна из знаменитого стихотворения "Азербайджан" сопровождают нас со школьной скамьи. С них мы начинаем знакомство с азербайджанской поэзией, с понятием патриотизма. Любовь к Родине приходит в том числе через потрясающее по эмоциональному воздействию стихотворение Мастера слова. И если бы поэт не написал больше ничего, уже за одно это стихотворение его можно было бы назвать великим...

Известный оперный исполнитель, заслуженный артист Рамиль Гасымов представил клип "Şair, nə tez qocaldın sən!", приуроченный ко дню рождения видного поэта, драматурга и общественного деятеля, лауреата Госпремий, народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна (21 марта, 1906, Газах – 27 мая, 1956, Баку).

Рамиль Гасымов почтил память поэта, представив произведение, написанное в 1953 году на стихотворение "Şair, nə tez qocaldın sən!" (Поэт, как быстро ты состарился!). Музыка - выдающегося композитора, народного артиста Азербайджана Васифа Адыгезалова.

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