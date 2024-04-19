"Узоры жизни" народного художника Айдына Раджабова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку открылась выставка "Bir ömrün naxışları" (Узоры жизни), посвященная 80-летию заведующего отделом декоративно-прикладного искусства Союза художников Азербайджана, народного художника Айдына Раджабова, сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано министерством культуры и Азербайджанским национальным музеем ковра.

На открытии выставки временно исполняющая обязанности директора музея ковра Мира Мамедханова, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор, народный художник Натиг Алиев, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми и профессор Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов рассказали о богатом творческом пути Айдына Раджабова - художника, отличающегося своим стилем и подходом к ковровому искусству.

Эксперт комитета по культуре Милли Меджлиса Акбер Гошалы зачитал на мероприятии поздравительное письмо председателя комитета по культуре Фазиля Мустафы, адресованное юбиляру.

Далее гости ознакомились с экспозицией, в которую вошли около 40 работ, среди которых "Огузские онгоны", "Огузские тамги", "Сказка о золотой рыбке", "Крылатый конь" (Пегас), "Жертвенный агнец", "Агаджлы", "Симург", "Философия Новруза", вдохновленные национальными традициями, сказками, идеями тюркизма, а также "Азербайджан", "Нахчыван", "Ширван", "Инжировое дерево", "Фаэтонщик", "Царство нефти", олицетворяющие его бескрайнюю любовь к Родине, Абшерону, с его неповторимой атмосферой, где он родился и вырос.

Будучи продолжателем дела выдающегося художника и ученого Лятифа Керимова, Айдын Раджабов широко использовал тюрко-огузские орнаментальные мотивы в своих работах, добившись идеального сочетания традиций и современности. В некоторых его сюжетных коврах прослеживается влияние средневекового азербайджанского искусства миниатюры. Его ковры, отличающиеся идеальной композицией, оригинальной цветовой гаммой, высокими техническими показателями и геометрической стилизацией, хранятся во многих музеях и галереях страны, а также за рубежом.

Выставка продлится до 30 апреля.

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