В Баку состоится концерт “Homage a FQ”, посвященный 80-летию композитора Фараджа Караева

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 23 апреля в 19:00 состоится концерт “Homage a FQ”, посвященный 80-летию композитора Фараджа Караева и организованный Бакинским обществом современной музыки (BCMS), сообщает Trend Life/

Фарадж Караев - личность, проложившая новый путь в истории нашей музыки как своей композиторской, так и педагогической деятельностью. В 1966 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в классе своего отца, профессора Кара Караева. Спустя некоторое время начал преподавать сам. С 1999 года — профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Фарадж Караев — инициатор и руководитель различных проектов по современной музыке в России и Азербайджане.

В творчестве Фараджа Караева объединились различные музыкальные концепции XX века, а также неоклассицизм, сериализм, пуантилизм, соноростика и др.

На концерте будут исполнены «Три багатели», «Сказки сказок или вчерашнее завтра», «Господин посол готов отправиться в Яффо», «Проповедь, Мугам и Молитва». В предисловии к концерту выступит музыковед Сара Тимурова. Исполнители — BCMS Ensemble, Фарида Мамедова (сопрано), Рена Фахрадова (фортепиано), Сахиб Пашазаде (тар), дирижёр — Орхан Гашимов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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