Портрет Фараджа Караева в музыке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Портрет Фараджа Караева", посвященного 80-летию известного композитора, в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева представлена концертная программа "Homage а FQ", сообщает Trend Life.

В программе, составленной под руководством Фараджа Караева, выступили Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель - заслуженный артист Фуад Ибрагимов) под руководством дирижера Орхана Гашимова, Государственная хоровая капелла (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова), солисты - заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано), лауреаты международных конкурсов Ильхам Назаров (контратенор) и Эльданиз Алекперзаде (фортепиано). Были исполнены произведения Фараджа Караева, Исмаила Гаджибекова, Густава Малера, Мориса Равеля и Джона Тавенера.

Фото - Кямран Багиров.

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Фарадж Караев родился 19 декабря 1943 года в Баку. В 1966 году с отличием окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции своего отца, профессора Гара Гараева, а в 1971 году (у него же) - аспирантуру. С 1966 по 2003 годы преподавал композицию, инструментовку и полифонию в Бакинской музыкальной академии, с 1994 года - профессор. С 1991 года живет в Баку и Москве. С 1999 года - профессор кафедры теории музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В 2003-2005 годах - профессор кафедры композиции Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова. В 1994-1996 годах - вице-президент московской Ассоциации современной музыки (АСМ). С 1995 года - президент Общества современной музыки Yeni Musiqi, основанного им в Баку. В 1980-1994 годах - художественный руководитель ВаКаRА-ENSEMBLE (Баку). В 2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016 годах - художественный руководитель проекта министерства культуры и туризма (ныне министерство культуры) Азербайджана "Лицом к лицу со временем" (Zamanla üz-üzə). Сочинения композитора исполняются на фестивалях и концертах в странах СНГ, Европы, Южной Америки, в США и Японии.

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