Прекрасная музыка, любимые кинофильмы и фантастические эмоции - концерт ансамбля "Qaytağı" в Культурном центре "Sənət" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Культурном центре "Sənət" прошло прекрасное выступление ансамбля "Qaytağı", сообщает в среду Trend Life.

Ансамбль "Qaytağı" под руководством народного артиста Азербайджана Анвера Садыхова и заслуженного артиста Эмиля Афрасияба представил меломанам захватывающий концерт, который тронул сердца каждого, кто в этот вечер присутствовал в зале, ведь в него вошла музыка из культовых отечественных фильмов.

Эти фильмы любимы миллионами зрителей, фразы персонажей этих кинокартин давно разобраны на цитаты, а музыка... она с первых аккордов наполняет сердца трепетом, светлыми воспоминаниями и непередаваемыми эмоциями.

Музыканты "Qaytağı" - Анвер Садыхов (аккордеон), Эмиль Афрасияб (фортепиано), Алекпер Алекперов (тар), Талех Агаев (клавишные), Эльвин Баширов (ударные инструменты), Салех Мамедов (бас-гитара), Орхан Мусаев (кларнет), Шакир Давудов (скрипка), Бахрам Махмудов (перкуссия), Хасай Гюльмамедов (уд), Эльмир Алиев (нагара) - создали особую атмосферу в зале с первых аккордов.

Программу открыла музыка из фильма "Arşın mal alan" (Аршин мал алан) выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

После исполнения Эмиль Афрасияб отметил, что в Культурном центре "Sənət" проводятся прекрасные мероприятия, и коллектив "Qaytağı" рад представлять здесь музыкальную программу.

"Наш концерт посвящён музыке из азербайджанских фильмов, которую написали наши выдающиеся композиторы. Мы выражаем признательность руководству Культурного центра "Sənət" за возможность выступить на этой сцене, и счастливы, что сегодня представляем эту музыкальную программу", - сказал заслуженный артист.

Затем слово вновь было передано великолепным мелодиям. Концертная программа покорила зрителей подбором выдающихся музыкальных произведений.

На вечере прозвучали музыкальные шедевры из фильмов "Bizim Cəbiş müəllim" (Наш учитель Джабиш), "Əhməd Haradadır?" (Где Ахмед?), "Babamızın babasının babası" (Дедушка дедушки нашего дедушки), "Yenilməz batalyon" (Непокорённый батальон), "Gün Keçdi" (День прошёл), "Sehirli xalat" (Волшебный халат), "O olmasın, bu olsun" (Не та, так эта), "Əlavə iz" (Дополнительный след), "Çətirimiz buludlardır" (Выше только облака), Alma almaya bənzər (Яблоко как яблоко) и других.

В ходе исполнения музыкальных произведений на экране демонстрировались кадры из кинокартин, и сразу в воображении зрителей оживали сюжет фильма, диалоги персонажей, любимые киногерои.

Вокальные композиции на вечере представили студенты Азербайджанской национальной консерватории Нигяр Рагимова и Бабек Эфенди. Рагимова проникновенно, тонко, изысканно исполнила композицию из кинофильма "Gün Keçdi", Эфенди же покорил сердца публики, исполнив композицию из фильма "Təhminə" (Тахмина).

Программа доставила огромное удовольствие не только слушателям, по мимике музыкантов чувствовалось, что они в восторге от мелодий, которые исполняют. А иначе и быть не могло, ведь эти мелодии, эти культовые фильмы переносят нас в прошлое, в детство, они словно проводники по памяти, и это уникальный музыкальный опыт, фантастические эмоции. Гармония звуков и талант исполнителей создали прекрасную атмосферу, наполненную невероятными эмоциями и яркими воспоминаниями. Публика получила много впечатлений от виртуозного исполнения и потрясающей отдачи музыкантов. Аплодисменты в этот вечер не смолкали, подтверждая, что концерт прошел великолепно, и воспоминания о нем останутся надолго.