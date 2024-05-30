Всемирный день детей и родителей в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые Международный день защиты детей начали отмечать в 1950 году. Торжественные мероприятия прошли в 51 государстве мира. А спустя 9 лет появилась первая Декларация о правах ребенка. У этого международного праздника есть свой символ - флаг. Он представляет собой зеленое полотнище, в центре которого расположены разноцветные символические фигурки детей, которые опираются на знак Земли. Зеленый фон символизирует гармонию, плодородие и здоровье, а пять фигурок красного, черного, синего, белого, желтого цветов обозначают терпимость, разнообразие, а также единство всех детей, живущих на планете. Кстати, в 2013 году на Генеральной Ассамблее ООН решили, что в первый день лета будет отмечаться двойной праздник: один посвящен детям, второй – родителям. Цель Всемирного дня родителя - напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь - родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания.

В Центре культуры поселка Мардакан Хазарского района Баку состоялся концерт, посвященный Международному дню защиты детей (1 июня), сообщили Trend Life организаторы. Вечер был организован Азербайджанской государственной детской филармонией при поддержке Главного управления культуры города Баку и Исполнительной власти Хазарского района.

В концертной программе приняли участие коллективы Азербайджанской государственной детской филармонии – ансамбль народных инструментов “Sədəf”, детский хор “Şəms”, вокальный коллектив “Güləbətin”, которые представили красочные музыкальные и театрализованные композиции.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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