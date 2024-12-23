Азиза Мустафазаде отметила в Баку юбилей потрясающим концертом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт всемирно известной джазовой исполнительницы, пианистки и композитора, народной артистки Азербайджана Азизы Мустафазаде, организованный 33Event, сообщает Trend Life. Вечер был приурочен к 55-летию Азизы Мустафазаде.

Ее имя вместе с именем отца - Вагифа Мустафазаде включено во Всемирную энциклопедию джаза, составленную еще в 90-х годах в США. В Европе ее называют "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза". После концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королевы джаза". Творчество лауреата международных конкурсов и фестивалей Азизы Мустафазаде представляет собой смесь классики, джаза и азербайджанских народных мотивов. С 1990 года Азиза Мустафазаде проживает в Германии, выступала с концертами во многих странах мира, своим творчеством достойно представляя Азербайджан на мировых сценах, всегда исполняя азербайджанские мелодии. Альбомы исполнительницы распроданы многомиллионными тиражами.

На концерте состоялась презентация нового альбома "Generations", прозвучали джазовые, мугамные и вокальные композиции, созданные ее отцом, всемирно известным пианистом и композитором, создателем азербайджанского джаз-мугама Вагифом Мустафазаде (1940-1979), а также хиты самой Азизы Мустафазаде.

Азиза Мустафазаде выступила со своим трио, в которое входят ударник Симон Зимбардо и бас-гитарист Ральф Джетт, а также с заслуженными артистами Азербайджана Русланом Гусейновым (бас-гитара) и Искендером Алескеровым (ударные), Вюсалом Искендерзаде (тар). На праздничном вечере также выступили сын Азизы Мустафазаде - Рамиз Хан, который исполнил ряд произведений своего легендарного деда, и молодые таланты, которым юбиляр предоставила большую сцену.

На протяжении всего праздничного вечера Азиза Мустафазаде очень тепло общалась с публикой, радуя потрясающим исполнением, а зрители одаривали ее цветами и овациями. Она сказала, что все эти цветы возложит к могиле отца, которого нет рядом с нами уже 45 лет. В завершение весь зал стоя приветствовал Азизу Мустафазаде, поздравляя с юбилеем!

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