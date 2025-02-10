C бабушкиными пирожками по бакинскому лесу (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии прошел показ спектакля "Красная Шапочка" по мотивам одноименной сказки Шарля Перро, посвященный 10-летию Музыкального детского театра филармонии (Musiqili Uşaq Teatrı), сообщает Trend Life.

За эти десять лет театр постоянно радовал юных зрителей интересными постановками и выступлениями на различных вечерах и проектах. И в этот юбилейный вечер всеми любимая сказка "Красная Шапочка" с интересными персонажами, красочными сценическими костюмами, декорациями сцены вызвала у зрителей аплодисменты.

Режиссер-постановщик спектакля - Агасалим Фейзуллаев, художник-постановщик - Сария Теймурова. В спектакле также приняли участие танцевальный коллектив Государственной детской филармонии и детский хор Şəms.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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