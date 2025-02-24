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Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)

Культура Материалы 24 февраля 2025 14:27 (UTC +04:00)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Фото: Личный архив Асмер Нариманбековой

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Картина "Влюбленные" нашей соотечественницы из Франции, заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой была представлена на международном вернисаже Le Salon des Artistes Français, организованном Обществом французских художников в Париже, в рамках секции "Салон независимых художников". Об этом сообщила Trend Life сама автор.

"Грандиозное выставочное пространство было заполнено несколькими секциями – "Салон независимых художников", "Салон сравнений", "Салон французских художников" и "Салон художников живописи на воде". Это многообразие всех различных видов в искусстве создает необычное впечатление у зрителя. Я представила картину "Влюбленные", которая является началом проекта "Шелковый путь", где каждая работа будет посвящена стране. Вторая работа связана с азербайджанской сказкой. Мой стенд посетило много гостей, на открытии присутствовала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, а также были посетители из Турции , Грузии, Франции, Китая и т.д.", - сказала Асмер Нариманбекова.

Экспозиция проведена в Большом дворце (Grand Palais) — величественном архитектурном сооружении в стиле боз-ар, расположенном на правом берегу Сены к юго-западу от Елисейских Полей.

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Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
Влюбленные, или Шелковый путь из Азербайджана во Францию (ФОТО)
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