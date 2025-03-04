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Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 4 марта 2025 16:07 (UTC +04:00)
Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана (ФОТО)
Фото: Кямран Багиров

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Главе отдела культуры АМИ Trend, обладателю государственной медали "Терегги" Вугару Иманову вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана "За заслуги в развитии культуры Азербайджана" за подписью министра Адиля Керимли.

Церемония награждения прошла в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в рамках нового проекта Научно-методического и квалификационного центр культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана под названием "Закулисье культуры: тайны журналистики".

Первым гостем проекта стал Вугар Иманов. Цель проекта, приуроченного к 150-летию азербайджанской национальной прессы - повышение интереса молодых журналистов к журналистике в сфере культуры, расширение их деятельности в этом направлении, получение практических навыков.

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Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана (ФОТО)
Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана (ФОТО)
Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана (ФОТО)
Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана (ФОТО)
Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана (ФОТО)
Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана (ФОТО)
Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана (ФОТО)
Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана (ФОТО)
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