Фильм об азербайджанском музыканте из города Шуша признан лучшим в Великобритании

БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный документальный фильм о жизни и творчестве главного дирижера Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, заслуженного артиста Азербайджана, уроженца города Шуша Фуада Ибрагимова "Maestro: İldırımlı yollarla" (Maestro: The Parth of Thunder. Маэстро: Тропою грома), набрав наибольшее число зрительских голосов за февраль, стал победителем кинофестиваля First-Time Filmmaker Sessions | Lift-Off Global Network в Великобритании, сообщил Trend Life режиссер картины Гусейнага Асланов.

First-Time Filmmaker Sessions | Lift-Off Global Network - это ежемесячный конкурс нового независимого контента, способствующий установлению цифровой связи с аудиторией со всего мира.

Maestro: The Parth of Thunder - этот фильм отправляет нас в удивительное путешествие по жизни Фуада Ибрагимова. Он вырос в Шуше. Как известно, этот азербайджанский город так же подвергся армянской оккупации, а через многие годы был освобожден героической азербайджанской армией. Увлечение Фуада музыкой привело его в мир классического искусства. Сегодня он знаменитый дирижер, возглавляющий Azerbaijan State Symphony Orchestra, Munich New Philharmonic и Baku Chamber Orchestra. Эта история показывает, что человеческий дух способен подняться даже над самыми трудными обстоятельствами. Оператор фильма – Джавидан Гусейнзаде, композитор – Зариф Керимова.

