Народная артистка Азербайджана Шафига Мамедов отмечает 80-летие: Галерея ярких образов в театре и кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня выдающаяся азербайджанская актриса, лауреат Государственной премии СССР, кавалер Государственных орденов Азербайджана "Шохрат", "Шараф", "Эмек" 1-й степени, "Истиглал", народная артистка, профессор Шафига Мамедова отмечает 80-летний юбилей, сообщает Trend Life.

На протяжении многих лет Шафига Мамедова играет очень важную роль в развитии азербайджанской культуры, внесит ценный вклад в искусство театра и кино. Многочисленные содержательные и яркие образы, созданные в театре и кино, входят в золотой фонд национальной культуры, как педагог воспитав плеяду талантливых артистов.

Шафига Мамедова родилась 30 марта 1945 года в Дербенте (Дагестан, Россия). В 1968 году окончила факультет актера музыкальной комедии Азербайджанского государственного театрального института (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1968 году, будучи студенткой пятого курса, была приглашена в Азербайджанский государственный драматический театр им. Азизбекова (ныне Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр), где создала незабываемые образы Гертруды в "Гамлете" Шекспира, Соны в "Разочарованной девушке" Александра Ширванзаде, Маши в "Живом трупе" Льва Толстого, Севды в "Хайаме" Гусейна Джавида, Пырпыз Соны в "Сборище сумасшедших" Джалила Мамедгулизаде и др.

В 1980 году отдаляется от театра и начинает преподавать актерское мастерство в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Создает яркие образы в таких фильмах как "Чернушка" (Периджахан ханум), "Деде Горгуд" (Бурла хатун), "Допрос" (Гюля), "Наш Джабиш муаллим" ("Я помню тебя, учитель", жена Джабиша), "День рождения" (Фарида), "Цена счастья" (Рухсара), "Тропою чарвадаров" (Сария) и других.

Шафигу Мамедову называют одной из самых ярких актрис советского кино, сравнивают ее с двумя великими итальянками: по темпераменту - с Анной Маньяни, а по красоте - с Софи Лорен.

Еще в советские годы журнал "Советский экран" отмечал, что "творчеству Шафиги Мамедовой свойственно глубокое вживание в образ и нежелание приукрашивать свой персонаж, "беспощадность к себе... ради подлинности персонажей". В то же время Шафига Мамедова умеет представлять свои персонажи с неожиданной стороны, что особенно проявилось в фильме Расима Оджагова "День рождения", где Шафига снялась в роли грубоватой проводницы пассажирского вагона".

В 1980 году за роль Фариды в фильме "День рождения" Шафига Мамедова была удостоена Государственной премии Азербайджанской ССР. В 1981 году за роль Гюли в фильме Расима Оджагова "Допрос" - Государственной премии СССР.

Шафига Мамедова: "Мне посчастливилось оказаться в творческом мире Расима Оджагова, я снималась в его самых известных, самых успешных фильмах. Мы пережили этот успех вместе - фильм "Допрос" принес Госпремию СССР, а за фильм "День рождения" мы были удостоены Госпремии Азербайджана. То были самые счастливые и прекрасные вехи моей жизни…Быть раскрепощенной и счастливой перед камерой, даже в самые трудные мгновения, проживать свою роль и творить научил меня Расим Оджагов. Я очень благодарна ему за это. Я признательна ему за оказанное мне большое уважение и внимание, за то, что была его любимой актрисой и за нашу многолетнюю дружбу".

К сожалению, Шафига Мамедова давно не снимается в фильмах и не выходит на театральную сцену, посвятив себя общественной деятельности, развитию кино и воспитанию молодого поколения. В 1975-2012 годах был секретарем Союза кинематографистов Азербайджана. С 1995 по 2000 год - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член комиссии парламента по международным отношениям и межпарламентским связям, заместитель председателя Комитета по культуре и образованию Парламентской ассамблеи Стран СНГ. С 2012 по 2024 годы - председатель правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, ныне - первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджана. Наряду с работой в Союзе также принимает активное участие в воспитании талантливой молодежи в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Шафига Мамедова: "Я не могу смотреть свои фильмы. С одной стороны - воспоминания, с другой - я думаю, что могла бы сыграть эту роль лучше, профессиональнее... В течение многих лет мне поступали предложения сняться в главных ролях, как в короткометражных, так и в полнометражных фильмах. Должен быть очень интересный сценарий, чтобы могла позволить себе вернуться после такого долгого перерыва. Эта роль должна сделать большой скачок в моей биографии, в моем творческом пути. Это должно стать вершиной в моем творчестве".

От имени АМИ Trend поздравляем Шафигу Мамедову с юбилеем, желаем дальнейших успехов!

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