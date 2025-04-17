Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское искусство в работах Ровшана Нура представлено на 11-й международной выставке World Art Dubai 2025, проходящей в Дубае с 17 по 20 апреля. Об этом сообщил Trend Life художник.

Ровшан Нур (Гулиев) – художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. На протяжении около 20 лет живет и работает в Эстонии, принимает участие в различных проектах, проводит выставки.

Ровшан Нур тонко сочетает традиционные национальные мотивы с современными художественными приёмами, создавая образы, которые понятны и близки зрителям самых разных культур. По его словам, через свои работы он старается передать миру дух азербайджанского народа, его историю, чувства и музыку сердца.

World Art Dubai 2025 - одна из крупнейших международных арт-выставок на Ближнем Востоке, посвященная поддержке местного и международного творческого потенциала, объединяя более 400 художников и галерей из более чем 65 стран, а также тысячи посетителей - коллекционеров, лидеров индустрии и новых творческих возможностей, которые увидят разнообразие - от скульптуры и акварели до цифрового искусства и модных арт-объектов

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