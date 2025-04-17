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Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)

Культура Материалы 17 апреля 2025 16:22 (UTC +04:00)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Фото: Личный архив Ровшана Нура

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское искусство в работах Ровшана Нура представлено на 11-й международной выставке World Art Dubai 2025, проходящей в Дубае с 17 по 20 апреля. Об этом сообщил Trend Life художник.

Ровшан Нур (Гулиев) – художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. На протяжении около 20 лет живет и работает в Эстонии, принимает участие в различных проектах, проводит выставки.

Ровшан Нур тонко сочетает традиционные национальные мотивы с современными художественными приёмами, создавая образы, которые понятны и близки зрителям самых разных культур. По его словам, через свои работы он старается передать миру дух азербайджанского народа, его историю, чувства и музыку сердца.

World Art Dubai 2025 - одна из крупнейших международных арт-выставок на Ближнем Востоке, посвященная поддержке местного и международного творческого потенциала, объединяя более 400 художников и галерей из более чем 65 стран, а также тысячи посетителей - коллекционеров, лидеров индустрии и новых творческих возможностей, которые увидят разнообразие - от скульптуры и акварели до цифрового искусства и модных арт-объектов

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Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
Азербайджанское искусство представлено на World Art Dubai 2025 (ФОТО)
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