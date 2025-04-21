В Баку состоялась премьера рок-оперы "Варавва", посвященной Пасхе (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялись премьера рок-оперы "Варавва" и мероприятие, посвященное Пасхе, сообщает Trend Life. Вечер организован христианской религиозной общиной Vineyard Azerbaijan.

В праздничном вечере старший пастор Vineyard Azerbaijan Эмиль Панахов отметил, что Пасха - центральное событие в христианском мире, символизирующее триумф жизни над смертью и надежду на духовное возрождение, веру в лучшее и важность добрых поступков, стремления к добру и милосердию. Было подчеркнуто, что Азербайджан на протяжении веков является примером толерантности и мультикультурализма, и в стране, независимо от национальности и вероисповедания, все живут как одна семья, в мире и безопасности, в атмосфере межконфессионального согласия.

Помощник пастора церкви Vineyard Azerbaijan Кямиль Керимли прочитал молитвы, были исполнены религиозные песнопения.

Центральным моментом вечера стала премьера одноактной рок-оперы "Варавва", музыкально-хореографического представления, в котором рассказывается история прощения, любви и жертвы, основанная на библейских сказаниях. Это история, в которой Бог освобождает Варавву, своеобразный прообраз каждого из нас, а Иисус Христос становится жертвой во имя спасения человечества, наших душ. Спектакль был встречен овациями зрительного зала.

Интересно, что рок-опера стала семейным творческим проектом. Режиссер-постановщик – Сабина Исмайлова, сестра Эмиля Панахова – известного хореографа и педагога, обладателя международных наград. Любители кино также знают его как исполнителя роли Асифа в любимом всеми детском фильме Расима Исмайлова "Асиф, Васиф, Агасиф". Автором шести композиций рок-оперы стала супруга Эмиля Панахова Сабина Панахова, а еще двух композиций – племянница Назрин Исмайлова. Эмиль Панахов выступил в спектакле как хореограф.

Как отметила Сабина Исмайлова, говоря о сюжете произведения, эта история стала ярким примером, символизирующим победу жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой.

"В произведении раскрывается значение Пасхи через образы Иисуса Христа, Вараввы и Иуды, и в то же время отношение общества к происходящим событиям. В Новом Завете описан пасхальный обычай даровать помилование одному смертнику. Имя счастливчика выкрикивал народ. Когда наместник Понтий Пилат предложил отпустить Христа, то услышал единогласное требование освободить другого узника - Варавву. И хотя тот обвинялся в убийстве, смертный приговор получил не он, а Спаситель", - сказала она.

Автором сценария стал тандем Сабины Исмайловой и Сабины Панаховой, которая также выступила как исполнительница основных партий.

"Вся постановка, сцена и свет, образы героев построены на черных и белых тонах и эмоциях, противостоянии добра и зла. Прошло более двадцати веков, но свет Пасхи и по сей день озаряет нашу жизнь, дарует гуманизм и милосердие", - отметила Сабина Панахова.

Роли в спектакле исполнили представители Vineyard Azerbaijan и председатель Азербайджанского библейского общества Расим Халилов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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