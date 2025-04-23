Mystery Ensemble проведет концерт при свечах – шедевры Чайковского в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Уникальный концерт при свечах состоится 26 апреля 2025 года в 18:00 и 20:00 на сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили Trend Life организаторы.

В этот вечер зал наполнится атмосферой волшебства, благодаря исполнению любимых музыкальных отрывков из балетов П.И. Чайковского: "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица". Ансамбль Mystery Ensemble подарит слушателям незабываемое музыкальное путешествие в мир классической музыки.

Сотни мерцающих свечей создадут особую атмосферу, погружая гостей в чарующий мир музыки и света.

Билеты на концерт доступны онлайн на сайтах iTicket.AZ и Tickets.AZ.

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