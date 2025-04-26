В опере только девушки – одним вечером в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этот вечер в воздухе витала музыка, мечты и искристая энергия юности. Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова распахнул свои двери для гостей второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой, подарив Баку концерт "Gənc opera ulduzları" (Молодые оперные звезды), сообщает Trend Life.

Особенным событием этого дня фестиваля стало то, что в нем приняли участие около пятидесяти музыкантов и юных вокалистов от 6-16 лет прекрасной половины человечества. В этот вечер на сцене блистали в основном только девушки! В сопровождении изящного женского камерного оркестра MEZZO выступили учащиеся Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой и сама народная артистка. Юные таланты впервые погрузились в магию большой сцены. Им было от шести до шестнадцати лет - возраст мечтаний, первых волнений и ярких побед.

Первый в истории Азербайджана женский камерный оркестр MEZZO создан в 2019 году Фидан Гаджиевой. В коллективе собраны профессиональные музыканты, которые помимо игры на традиционных для женщин музыкальных инструментах, исполняют композиции на контрабасе, виолончели, тромбоне и т.д., демонстрируя, что искусству нет преград ни по возрасту, ни по стереотипам. Оркестр неоднократно с успехом выступал на различных концертных площадках.

Под бурные аплодисменты зрителей звучали произведения азербайджанских и мировых классиков. С каждой нотой, с каждой арией сцена будто расцветала - вместе с мечтами юных голосов о большом будущем.

Особенным украшением вечера стало выступление хорового коллектива European Azerbaijan School под руководством исполнительного директора школы, итальянца Франческо Банкини.

Один вечер - одна сцена - десятки искрящихся талантов: оперная ночь в Баку наполнилась нежностью, вдохновением и верой в светлое будущее молодой азербайджанской культуры.

Отметим, что второй Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой проходит в Баку с 23 по 29 апреля. На протяжении семи дней на самых разных площадках столицы организованы концерты с участием как именитых исполнителей, так и молодых и юных талантов 6-16 лет, которые впервые выходят на большую сцену.

С материалами о фестивале можно ознакомится перейдя по ссылкам:

https://www.trend.az/life/culture/4035188.html

https://www.trend.az/life/culture/4035759.html

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