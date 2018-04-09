"Дикие предки" по-азербайджански (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus приступила к показу анимационного фильма "Дикие предки" производства Великобритании и Франции с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии "Cinemazadeh" в 2018 году, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Режиссером семейного анимационного фильма является Ник Парк.

Режиссёр дубляжа - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Хумар Гулузаде, перевод, редактор - Вугар Гусейнов, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Фильм дублировали: Алихан Раджабов, Эльман Рафиев, Назакят Мамедли, Саид Низами, Вюсал Халигоглу, Ровшан Мамедли, Вюсал Мустафаев, Мушфиг Мирзоев, Вюсаля Мамедзаде и Хумар Гулузаде.

Сюжет анимационного фильма: каменный век и даже более поздние цивилизации - всё равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать зрителей самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

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