Впечатления российских звезд о Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО, ВИДЕО)

1 мая 2018 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известные российские актрисы и модели посетили Гран-при Азербайджана "Формулы 1". Своими впечатлениями и фотографиями, сделанными в Баку, они поделились на своих страницах в Instagram, сообщает Trend Life.

Популярная российская актриса Наталья Рудова в этом году, так же, как и в прошлом, не упустила возможности насладиться гонками. "Все ребята молодцы. Мы очень переживали за всех. Я могу лишь добавить, что гонки - один из самых зрелищных видов спорта и я определённо влюблена. Поздравляю всех, и конечно же, победителя Льюиса Хэмилтона. Просто красавчик!" - подписала одну из фотографий актриса.

"Столько фоток, но невозможно передать всю красоту и масштабность этого события, а какой звук..." - делится впечатлениями российская модель Ксения Бурда.

Модель Анастасия Решетова уверяет подписчиков, что запомнит уикенд, проведенный в столице Азербайджана, надолго: "Спасибо прекрасному городу Баку, его жителям и организаторам Гран-при Азербайджана "Формулы 1" за этот уикенд!".

"Вы знаете, я ранее не замечала в себе такого интереса к спорту и радости за победителя, пока не попала на Формулу 1. Конечно, я и ранее была осведомлена о специфике гонок и участниках, но когда увидела это вживую, то окончательно поняла, что это моё! Я получаю кайф от этого зрелища и атмосферы, от рева моторов, запаха жженой резины и напряжения пилотов во время заездов, которое я улавливаю на энергетическом уровне прямо с трассы…" - делится впечатлениями Решетова.

У российской актрисы, певицы и телеведущей Анастасии Задорожной к Баку особое отношение – она даже однажды отметила здесь свой день рождения. В прошлом году актриса в числе ярых поклонников захватывающих соревнований наблюдала за гонками, в этом году она тоже не упустила возможности созерцать фантастическое спортивное зрелище.

Напомним, что победителем Гран-при стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, второе место занял Кими Райконнен (Ferrari), а третье - Серхио Перес (Force India). Кубок конструкторов – Mercedes.

Протяженность бакинского трека составляет 6 километров, а общая дистанция – 306 километров. Бакинский трек, где безопасность обеспечена на высочайшем уровне, входит в категорию самых скоростных. Ширина самой широкой части трека составляет 13 метров, а самой узкой части вокруг «Ичеришехер», в том числе на 7-м и 8-м поворотах – 7,6 метра. Старт и финиш - площадь «Азадлыг». В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку также состоялись соревнования "Формулы 2".

(Автор: Джани Бабаева)

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