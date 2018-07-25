Миссия c Томом Крузом в Баку всегда выполнима (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema Park Bulvar состоялся закрытый показ фильма "Миссия невыполнима: Последствия" за два дня до официальной премьеры, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители СМИ, медийные лица, блоггеры, актёры, продюсеры и режиссёры, которые перед просмотром фильма гости насладились фуршетом.

Что касается самого фильма, ни для кого не секрет, что он был одним из самых ожидаемых фильмов этого года, поэтому зал был фактически переполнен. Фильм полностью оправдал ожидания большинства зрителей, чего только стоили сцены, где Том Круз вытворял сложные трюки самолично, не прибегая к помощи каскадёра, несмотря на то, что актёру уже 56 лет. Во время съёмок шестой части франшизы «Миссия невыполнима» актёр ни раз рисковал жизнью: летал на вертолёте, держась за канат, привязанный к шасси; управлял мотоциклом на огромной скорости; совершил опасный прыжок из самолёта, летящего на предельной высоте.

Большинству зрителей Том Круз стал известен благодаря киносерии «Миссия невыполнима», в которой он исполняет роль специального агента Итана Ханта. Премьера самого первого фильма, основанного на одноимённом телесериале, состоялась в 1996 году, а последний на данный момент фильм – «Миссия невыполнима: Последствия» – вышел спустя 22 года. Вместе с Томом Крузом в фильме сыграли Генри Кавилл, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин. Режиссёр фильма - Кристофер МакКуорри.

Режиссёром картины выступил Кристофер Маккуорри, известный нам по предыдущим частям данной серии, а также по таким фильмам как «Турист», «Мумия», «Джек Ричер».

Фильм можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Park Cinema в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. Но это ещё не всё! Фильм можно посмотреть с русским, английским и турецким дубляжом, а также азербайджанскими субтитрами.

С 26 июля во всех кинотеатрах Park Cinema – Park Bulvar, Flame Towers, Metropark, Zagulba Mall, а также в филиалах Park Cinema в таких городах как Губа, Масаллы и Мингячевир.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.