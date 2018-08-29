Названы бестселлеры европейского авторынка 2018 года (ФОТО)

29 августа 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Эксперты аналитического агентства Focus2Move назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов в Европе за январь-июль 2018 года.

Европейским бестселлером в сегменте SUV стал немецкий Volkswagen Tiguan, продажи которого за семь месяцев составили 188 158 штук, что на 16% больше годом ранее. Вторым по объёму продаж в Европе стал автомобиль Nissan Qashqai. Показатели продаж этой модели составили 180 263 ед., опередив свой прошлогодний результат на 2,4%. Renault Captur стал третьим в рейтинге самых популярных на европейском рынке в этом году с результатом 138 460 проданных экземпляров, что на 8.8% больше. На четвертой и пятой строчках оказались Peugeot 3008 и Renault Duster. Их показатели продаж составили 130 508 ед. (27,9%) и 120 199 шт. (+25,7%) соответственно.

В ТОП-10 европейского рейтинга также вошли: Peugeot 2008 (114 028 ед.), Ford Kuga (111 191 ед.), Hyundai Tucson (101 650 ед.), KIA Sportage (96 935 ед.) и Toyota C-HR (85 228 ед.).

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