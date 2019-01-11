Самые пугающие музеи мира (ФОТО)

Как добавить остроты в расслабленные дни отпуска? Если говорить о классических достопримечательностях, то стоит иметь в виду, что в некоторых городах есть не только музеи возвышенного и прекрасного, но и музеи жути, пишет РБК.

Музей операционного театра в Лондоне

Людей, которые приходят в ужас от осознания перспективы оказаться в больнице, хотя бы в качестве здорового посетителя, называют нозокомефобами. Как раз для таких ежедневно открывает свои двери старейший в Европе музей операционного театра. Кровь стынет в жилах от коллекции хирургических предметов XVIII–XIX вв., среди которых скалятся ампутационные ножи, пилы, инструменты для трепанации черепа и извлечения камней из мочевого пузыря. Венчает это собрание "пыточных" предметов медицины прошлого деревянный операционный стол, которому почти 200 лет.

Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске

Расположенный в Парке памяти новосибирского крематория музей исследует погребальные традиции разных народов мира. Кажется, невозможно рациональнее объяснить цель существования такой галереи на границе миров. Слоган культурного учреждения гласит: "От смерти к жизни". По первому пункту - экспозиции посмертных масок, фотографий, тоже посмертных, экскурс в историю похоронного дела, коллекция гравюр на тему смерти, погребальные камни, собрание черепов разных размеров и из разных материалов и многое другое. По второму - весьма популярный паблик "ВКонтакте", где вспоминают тех, кто ушел в минувшем году. Кроме того, при музее работает сувенирный магазин, где продаются брелоки-гробики и коллекционные модели катафалков.

Музей пыток в Амстердаме

Кресло для допросов времен инквизиции, усеянное шипами, дробилки, предназначенные для человеческого черепа, коллекция пыточных инструментов разных веков - от знакомства с этой экспозицией скручивается нутро. Музей был основан в 1988 году с целью показать, что пытки и смертная казнь должны стать только экспонатами, свидетелями страшных времен, которые, по меркам истории, окончились не так давно. На входе гостей встречает надпись "Пугает ад внутри нас", намекая, что предметы, которым посетителям предстоит ужаснуться, были придуманы и собраны людьми.

Катакомбы капуцинов в Палермо

Классика среди ужасающих музеев. Погребальные катакомбы, где в открытом виде покоятся останки более восьми тысяч человек. Смерть здесь давно не пляшет, но созерцает. Экспонатов в катакомбах - великое разнообразие: скелетированные, забальзамированные, мумифицированные. На любой вкус: коридоры женщин, мужчин, священников, кубикулы детей. В этой зловещей потусторонней атмосфере так и тянет задуматься о быстротечности человеческой жизни и ее скорбных останках.

Музей волос в Каппадокии

У женских волос есть множество сакральных смыслов, оттого посещение турецкого музея, где хранятся волосы 16 тысяч женщин, вызывает смешанные чувства. Представьте: на стенах, потолках и других вертикальных и горизонтальных поверхностях, буквально повсюду, закреплены локоны, принадлежавшие женщинам, которые здесь когда-то побывали. Музей открыл в 1979 году местный гончар Шез Гэлип, когда его возлюбленная покидала городок. Он, конечно же, грустил, и девушка пожелала утешить его, оставив свой локон на память. С тех пор женщины, которые приезжают в этот музей со всего света, жертвуют своими волосами для этой коллекции, романтической, но жутковатой, если не знать контекста.

Музей Ханса Рудольфа Гигера в Грюйере

Некроготические перформансы этого выдающегося художника навсегда остались в памяти тех, кто хотя бы вскользь или единожды смотрел культовый фильм Ридли Скотта "Чужой". Теперь представьте, что вы оказались в центре этого хтонического кошмара, где антропоморфное переплетено с потусторонним, не относящимся к нашему уютному миру, и футуристическим.

Музей расположился в древнем швейцарском городе Грюйере, в средневековом замке Сен-Жермен. Внутри все - от мебели до декоративных деталей - выполнено в особенном стиле Гигера. Истинная обитель жуткой научной фантастики.

Музей отвратительной еды в Мальме

Сюда лучше приходить, основательно прогулявшись после обеда. Музей открылся в 2018 году в шведском городке Мальме с целью пробудить в обществе полезные и волнующие мысли о значении пищи для человека. Все 80 представленных экспонатов вызывают тошноту: вино из новорожденных мышей, глаз овцы в томатном соке, тарантул во фритюре. Кумыс среди этой экзотики кажется даже лишним. Кстати, все блюда можно попробовать, если хватит смелости. В октябре экспозиция закрыта.

Музей колдовства в Корнуолле

​Это не фокусы. Это не шутки. Здесь, в английском Корнуолле, можно изучить экспонаты, относящиеся к сатанизму, черной магии и другим аспектам оккультизма. Примечательно, что основатель музея, Сесил Уильямсон, по слухам, сам был колдуном. Если вы относитесь к людям, которые любят пересмотреть или перечитать поттериану в новогодние праздники, то вам точно стоит зайти в этот музей. В местных залах найдутся занимательные исторические справки о гаданиях и предсказаниях, волшебные зеркала, амулеты, и даже мистический корень мандрагоры. Жаль только, в недрах музея нигде не ютится продавец волшебных палочек.

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