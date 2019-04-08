В Баку проведен чемпионат по бумажным самолетикам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел финал чемпионата по бумажным самолетам среди студентов Red Bull Paper Wings, сообщили Trend Life организаторы.

В финале участвовали победители классификационных этапов, проведенных в Национальной академии авиации Азербайджана, Государственном университете архитектуры и строительства, Университета ADA и Техническом университете. В классификационных этапах приняли участие более 400 студентов из которых 16 вышли в финал.

Соревнования проходили в трех категориях - длина полета, длительность полета и аэробатика. Победителем в категории по длине полета стал Руслан Мамедов с результатом 36 м. Победителем в категории по длительности полета - Хошбахт Абдурахманов с результатом 7.78 сек. Для участия в категории аэробатика необходимо было снять на видео представление своих самолетов и поделиться в социальной сети İnstagram. Победителем был объявлен Рахман Алиев

В состав жюри вошли - исполнительный директор СМСОА Фаиг Мамедов и мастер спорта по авиамодельному спорту Парвиз Агаев.

Победители соревнования Red Bull Paper Wings Азербайджан 2019 будут представлять нашу страну в мировом финале в в “Hangar-7” Зальцбурге (Австрия) 16-19 мая.

Впервые Red Bull Paper Wings был проведен в 2006 году. Более 99 стран приняли участие в соревнованиях, проведенных во второй раз в 2009 году. В этом году Red Bull Paper Wings проводится в пятый раз.

(Автор: Вугар Иманов)

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