"Ветераны Космических Войск" подарят позитивные эмоции бакинцам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Одна из самых популярных юмористических команд Украины "Ветераны Космических Войск" выступит на открытии Азербайджанской Лиги Смеха (популярный юмористический проект Украины Лiга Смiху), которое состоится в Государственном академическом национальном драматическом театре 15 июня в 19:00, сообщает Trend Life. В преддверии праздничного вечера участники команды "Ветераны Космических Войск" приглашают бакинцев на открытие.

В фестивале примет участие 15 команд, 10 из которых будут отобраны звездными-тренерами, среди которых актриса и танцовщица Оксана Расулова, актер Азер Бахшалиев, актер Самандар Рзаев. Также будет один джокер, который будет меняться на каждой игре. Руководитель Азербайджанской Лiга Смiху - Джавид Шахбазбеков.

В честь открытия Азербайджанская Лига Смеха приготовила для зрителей массу сюрпризов.

Для участия в лотерее необходимо купить билет и выиграть авиабилет в Стамбул (туда-обратно). Хотите выиграть призы от Азербайджанская Лiга Смiху? Для этого нужно сделать следующее поэтапно:

1) Поставить Like страничке «Как по Маслу»

2) Купить билет с iticket.az (Пригласительные не учувствуют)

3) Поставить в story билет и отметить страничку «Как по Маслу».

Победители будут определены во время концерта. Среди призов?

1) 15 бутылок масла Final Оil

2) 15 футболок и кепок от Final Oil

3) Проездная карта на 20 манат от Ekonom Taxi

4) Авиабилет в Стамбул

5) 2 пригласительных на следующий концерт Азербайджанская Лiга Смiху.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/liga-smekha/12194.

Телефон для справок: +994 51 997 10 27.

Facebook: https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83-351480118773285/

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Генеральный спонсор - торговая марка Final Oil, организационная поддержка - Главное Управление культуры города Баку.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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