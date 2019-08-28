В Баку появились удивительные почтовые ящики! Так и хочется написать письмо…(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Баку, на улицах между Площадью фонтанов, Низами (бывшая Торговая) и Зимним бульваром появились удивительные красочные почтовые ящики, сообщает Trend Life. На почтовых ящиках отображены различные композиции с национальным колоритом. Глядя на эти ящики, так и хочется написать письмо или открытку, и послать знакомым, близкими, родным и любимым…

Когда не было интернета, а телефоны были стационарными и стояли далеко не в каждой квартире, люди на бумаге писали друг другу письма. Затем клали письмо в конверт и опускали в почтовый ящик. Проделав извилистый путь, который часто длился не одну неделю, письмо приходило к адресату. Эта замечательная традиция – писать письма – зародилась очень давно.

В мире

Уличный почтовый ящик был запатентован в Нью-Йорке 9 марта 1858 года, изобретение узаконил житель Филадельфии Альберт Поттс. Однако это вовсе не означает, что до того почтовых ящиков не существовало. Напротив, они имеют длинную историю. В истории почты имеется несколько эпизодов, которые претендуют быть первым упоминанием о почтовом ящике.

В первые годы XVI века во Флоренции были установлены деревянные почтовые ящики - так называемые «тамбуры». Они размещались у главных церковных общин и имели щель вверху, в которую можно было незаметно для посторонних взглядов опустить анонимное письмо с обвинениями против врагов государства.

В XVI веке у мыса Доброй Надежды экипажами британских судов были установлены каменные почтовые ящики для передачи писем на другие суда. Аналогичные каменные ящики были и у голландских моряков.

В нынешней Польше на родину почтового ящика претендует Легница, где они впервые появились в 1633 году.

Почтовые ящики упоминаются в документах городской почты Парижа, основанной в 1653 году, а их изобретение приписывают Ренуару де Вилайе.

В XVIII веке капитаны судов, ходивших из Англии в Америку, использовали для сбора корреспонденции холщовые мешки, которые вывешивались в холлах гостиниц и в кофейнях для сбора писем.

В Австрии почтальон носил почтовый ящик с собой на ремне.

Почтовые ящики в Германии были больших размеров, отличались изяществом отделки и резьбой по дереву.

В Лондоне были созданы ящики экспресс-почты. Отправитель опускал в такой ящик письмо и монету для оплаты услуг и нажимал на специальный рычаг, с помощью которого в ближайшее почтовое отделение подавался сигнал о поступлении письма. Получив сигнал, из почтового отделения отправляли курьера забрать письмо.

В Азербайджане

История почты Азербайджана берёт начало в эпоху Сефевидов, когда для обмена письменной информацией использовались гонцы, вестовые, верблюжьи караваны и другие способы сообщения. В 1501 году шахеншах Исмаил I основал государство Сефевидов, в котором по его распоряжению была устроена регулярная государственная почта посредством гонцов, действовавшая на азербайджанских землях.

Однако основное развитие почты пришлось на XIX-XX века. Первая почтовая контора была открыта в 1818 году в Гяндже и тем самым была создана почтовая связь. Позже 1826 году в Баку, а затем в 1828 году в Нахчыване были учреждены потовые экспедиции. 12 лет спустя после первой конторы, в Шуше, Шемахе, Баку, Губе и Нахчыване функционировали почтовые конторы. В 1846 году в Баку было организовано Управление почтового пароходства для систематической морской почтовой связи между Баку и Астраханью. В 60-70-х годах XIX века в Джульфе также функционировало почтовое отделение, через которое был осуществлен первый международный обмен с Ираном. В 1863 году был образован Кавказский почтовый округ, в состав которого входило и Управление почты Баку. Почтовое сообщение в Азербайджане стимулировалось также началом эксплуатации железнодорожных линий Баку-Тбилиси (1883) и Баку-Дербент (1900). В 1901 году была создана Бакинская почтово-телеграфная контора. 6 октября 1918 года в Азербайджанской Демократической Республике было учреждено Почтово-телеграфное агентство. В Азербайджане же первый полет почтового самолета состоялся в 1921 году – на два года раньше начала пассажирских рейсов.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Эльчин Гусейнов)

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