Азербайджанский певец в гостях у Андрея Малахова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов стали гостями развлекательного шоу "Привет, Андрей!".

"Привет, Андрей!" - вечернее развлекательное шоу Андрея Малахова, выходящее на телеканале "Россия". Очередной выпуск программы был посвящен 65-летнему юбилею известного композитора и продюсера Игоря Крутого.

Среди гостей передачи были известные исполнители - Филипп Киркоров, Александр Серов, Юрий Антонов, Валерий Леонтьев и многие другие.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов рассказали о ток, как состоялось их знакомство с композитором, поздравили Игоря Крутого с юбилеем, а также исполнили композицию, написанную маэстро.

Выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова вызвало бурные аплодисменты собравшихся в студии.

(Автор: Джани Бабаева)

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