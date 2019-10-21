Джаред Лето препятствовал выходу нового "Джокера"

Студия Warner Bros. выделила на фильм "Джокер" маленький бюджет в расчете на то, что режиссер Тодд Филлипс откажется от этого проекта, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на Screen Rant.

Руководство кинокомпании опасалось, что картина получится слишком мрачной. Кроме того, Джаред Лето, сыгравший суперзлодея в "Отряде самоубийц" (2016), препятствовал выходу нового "Джокера". Звезду разозлило, что Warner Bros. пригласили в этот проект не его.

В киностудии решили не останавливать производство ленты и не настаивать на том, чтобы Феникс отдал свою роль Лето, вместо этого решено было сократить бюджет до 55 миллионов долларов.

Но для Тодда Филлипса деньги не были решающим фактором. В итоге фильм пользуется большим успехом не только в США, но и на международном рынке. В прокате он уже собрал более 700 миллионов долларов.

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