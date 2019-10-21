Джаред Лето препятствовал выходу нового "Джокера"

21 октября 2019 09:34 (UTC+04:00)

Студия Warner Bros. выделила на фильм "Джокер" маленький бюджет в расчете на то, что режиссер Тодд Филлипс откажется от этого проекта, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на Screen Rant.

Руководство кинокомпании опасалось, что картина получится слишком мрачной. Кроме того, Джаред Лето, сыгравший суперзлодея в "Отряде самоубийц" (2016), препятствовал выходу нового "Джокера". Звезду разозлило, что Warner Bros. пригласили в этот проект не его.

В киностудии решили не останавливать производство ленты и не настаивать на том, чтобы Феникс отдал свою роль Лето, вместо этого решено было сократить бюджет до 55 миллионов долларов.

Но для Тодда Филлипса деньги не были решающим фактором. В итоге фильм пользуется большим успехом не только в США, но и на международном рынке. В прокате он уже собрал более 700 миллионов долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
А Джокер вам к лицу – флешмоб в Баку (ВИДЕО)
Интересное 16 октября 14:02
В Баку появился самый харизматичный злодей (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 3 октября 14:50
Красная дорожка Met Gala 2019: яркие образы (ФОТО)
Стиль 7 мая 12:53
Самые смешные фотобомбы с участием мировых знаменитостей (ФОТО)
Интересное 5 марта 2015 14:04
Лента новостей
Прогноз по курсу маната к доллару в Азербайджана на следующий год
Экономика 09:55
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:48
Проводимые в Азербайджане реформы улучшат благосостояние народа
Политика 09:47
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:39
В Баку начался снос 8 аварийных зданий
Общество 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 октября
Финансы 09:33
ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования без изменений
Финансы 09:32
В честь государственной независимости Азербайджана на площади объединились десятки тысяч человек! (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 09:30
В январе-сентябре 2019 года Турция больше всего экспортировала в Туркменистан химпродукты и сталь (Эксклюзив)
Турция 09:24