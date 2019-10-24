Группа BTS установила мировой рекорд

24 октября 2019 09:37 (UTC+04:00)

Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд, став коллективом, который в кратчайшее время набрал один миллион подписчиков на платформе TikTok, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на Billboard.

В книге рекордов Гиннесcа теперь есть запись о том, что BTS, присоединившиеся к платформе 25 сентября, набрала миллион подписчиков за три часа тридцать одну минуту.

Это не единственное достижение группы. Видео, которое музыканты записали вместе с певицей Холзи (Boy With Luv), за 24 часа после публикации набрало 74,6 миллиона просмотров на YouTube. Ранее рекордсменом была K-pop группа Blаckpink c роликом Kill This Love, которую BTS обошли на 20 миллионов просмотров.

Кроме того, BTS вошла в книгу рекордов Гиннесса как первый K-pop коллектив, возглавивший американский чарт Billboard в 2018 году с песней Love Yourself:Tear и в 2019 году - с композицией Map of the Soul: Persona.

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