В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)

20 декабря 2019 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На берегу Каспийского моря, в торговом центре Dəniz Mall в Баку, открывается самой большой в стране кинотеатр CinemaPlus с новейшей технологией 4DX, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Первая презентация прошла на Международной выставке Bakutel 2019 по телекоммуникациям и информационным технологиям, которая является одной из крупнейших событий в Каспийском и Кавказском регионах.

Азербайджан является 65-й страной в мире по установлению данной технологии и четвертой в СНГ, вслед за Россией, Украиной и Беларусью.

Член Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде отметил, что инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат.

"В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране. Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест c движением в пространстве синхронно с видео с 21 разными эффектами и максимально повышают восторг, полученный от просмотра фильма, и стоят за гранью аудио и видео возможностей. Более 650 голливудских и местных фильмов были показаны в формате 4DX. На сегодняшний день имеются более 75 000 4DX мест в 649 залах в 64 странах мира. Все новинки проката, которые выходят в премьерный день транслируются в формате 4DX", - отметил Заур Дарабзаде.

Открытие торгового центра намечается в начале 2020 года. Уникальный дизайн торгового центра разработан лондонским дизайнером Чапман Тейлором, вдохновленным восьмиконечной звездой герба Азербайджана. Кинотеатр СinemaPlus состоит из 11-ти залов и 1 165 посадочных мест. В сеть кинотеатров CinemaPlus входит 7 кинотеатров, 33 экрана и 3638 посадочных мест.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
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