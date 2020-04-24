Собрали по кусочкам: 11 азербайджанских иллюстраторов и один необычный проект
БАКУ /Trend Life/ - Одиннадцать азербайджанских художников-иллюстраторов приняли участие в необычном проекте – создании портрета из одиннадцати частей, сообщает Trend Life.
Так, каждый из авторов портрета девушки создал свой фрагмент в присущем ему стиле, а затем из этих частей была собрана единая картина.
Среди участников проекта Талят Алиев, Джамиля Алиева, Кянан Шейхзаманлы, Фатима Абдуллаева, Айгюн Гасанова, Наргиз Сафарова и другие.
Портрет представлен на страницах иллюстраторов в Instagram, где художники предлагают подписчикам угадать, кто является автором того или иного "кусочка".
(Автор: Джани Бабаева)
Лента новостей
МИД России: Вопросы нагорно-карабахского урегулирования надо рассматривать в рамках сложившегося формата
Граждане пишут Президенту: Вы – лидер, который всегда думает о народе и прилагает усилия для его благополучия
Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова
МИД Азербайджана: Заявление Армении о том , что она не ведет переговоры по поэтапному урегулированию конфликта смехотворно
Налоговые льготы в сфере пассажироперевозок положительно скажутся на стабильности и предотвратят кризис - Эльданиз Джафаров
В Минэкономики Азербайджана раскрыли детали механизма предоставления финансовой помощи микропредпринимателям
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ ожидает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий