Собрали по кусочкам: 11 азербайджанских иллюстраторов и один необычный проект

БАКУ /Trend Life/ - Одиннадцать азербайджанских художников-иллюстраторов приняли участие в необычном проекте – создании портрета из одиннадцати частей, сообщает Trend Life.

Так, каждый из авторов портрета девушки создал свой фрагмент в присущем ему стиле, а затем из этих частей была собрана единая картина.

Среди участников проекта Талят Алиев, Джамиля Алиева, Кянан Шейхзаманлы, Фатима Абдуллаева, Айгюн Гасанова, Наргиз Сафарова и другие.

Портрет представлен на страницах иллюстраторов в Instagram, где художники предлагают подписчикам угадать, кто является автором того или иного "кусочка".

(Автор: Джани Бабаева)