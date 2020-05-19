Баку после смягчения режима карантина - от "Торговой" до Площади фонтанов (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджане после смягчения режима карантина в связи с пандемией коронавируса наблюдается оживление. Особенно это видно по центру Баку.

В столице есть множество шикарных проспектов, удивительно уютных улочек в Ичери шехер, но уже более 100 лет самой посещаемой является улица Низами - она же Торговая. Интересно, что официально улица последний раз называлась Торговой 140 лет назад, в 1879 году. С тех пор трижды меняла свое название. Но среди бакинцев продолжает именоваться по своему первоначальному названию.

Эта улица выводит на популярную Площадь фонтанов, которая считается центральной частью столицы и одним из лучших мест для времяпрепровождения. Кстати, это первая городская площадь Баку. Вокруг нее расположены памятники архитектуры XIX и XX веков, среди которых стоит отметить здание Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (1860 г.), здание кинотеатра "Араз" (1870 г.) и т.д. Постепенно путь от площади выводит к памятнику Хуршидбану Натаван и экс-кинотеатру "Азербайджан", ныне CinemaPlus Azerbaijan. Вокруг всей этой территории расположены торговые центры, брендовые магазины, офисы, отели и т.д.

Представляем читателям Trend Life фотосессию "Баку сегодня".

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Гюнель Зейналова)