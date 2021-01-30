Лютфи Заде и Фаня Занд – история одной любви. Он сделал ей предложение на остановке в ожидании автобуса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь 100-летнего юбилея всемирно известного ученого, основателя теории нечётких множеств, почетного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде) представляем читателям Trend Life историю любви великого ученого и его спутницы жизни Фэй Заде.

Ведь не зря говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит умная женщина. Та, которая поддерживает и верит в своего мужчину, вдохновляет и воодушевляет, способствует его профессиональному росту и развитию. За каждым успешным мужчиной стоит любящая женщина. Успешный муж – это заслуга жены. А если ещё она благодарит его за сделанное им хорошее, муж будет стремиться сделать ещё больше для семьи и для неё. Его потенциал возрастает в несколько раз.

Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в пригороде Баку, поселке Новханы. Отец Рагим Алескерзаде (1894-1980) был журналистом, азербайджанцем, иранским подданным родом из Ардебиля. Мать Фейга (Фаня) Коренман (1897-1974) - врач-педиатр, окончила медицинский факультет Азербайджанского государственного университета . Рагим Алескерзаде был направлен в Баку в годы Первой мировой войны в качестве иностранного корреспондента еженедельника "Иран". Здесь он женился на Фейге Коренман, чья семья покинула Одессу во время еврейских погромов. Семья жила в Баку на пересечении улиц Азиатской (ныне Алиовсата Гулиева) и Максима Горького (ныне Мирзы Ибрагимова), в доме №79, квартире №3. Лютфи учился в бакинской русской школе № 16, пока в 1931 году семья не переехала в Иран. Здесь он продолжил обучение в Американском колледже Тегерана (впоследствии Alborz), затем на электротехническом факультете в Тегеранском университете (окончил в 1942 году). В 1944 году вместе с родителями переехал в США, окончил магистратуру Массачусетского технологического института и аспирантуру Колумбийского университета в Нью-Йорке, где затем работал преподавателем. В 26 лет уже был профессором. С 1959 года работал в Калифорнийском университете (Беркли). Отмечен множеством международных медалей, государственным орденом Азербайджана "Дружба". В 1965 и 2008 годах побывал в Баку. Скончался учёный 6 сентября 2017 года в США. По завещанию похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

Со своей будущей женой Фэй (урождённая Фаня Занд, 1920-2017) познакомился ещё в Тегеране. Мама Лютфи записала его в школу танцев, куда также привела свою дочь Фэй ее приятельница Рая. И хотя семьи жили по соседству, это была первая встреча детей.

Фэй вспоминала: "Я впервые увидела своего будущего мужа, когда мне было 12 лет. Он прекрасно владел русским языком. Его библиотека насчитывала боле 2000 книг. И все они были на русском языке. Когда семья в 1931 году переехала в Иран, он не забыл о своих книгах, и эта обширная библиотека была перевезена в Иран".

Занятия танцами продолжались, пока они были несовершеннолетними детьми. Каждый из них пошел своей дорогой, чтобы встретиться еще раз и уже не расставаться всю оставшуюся жизнь. Лютфи поступил в Тегеранский университет, а Фэй отправилась учиться в Германию. Но когда к власти пришли нацисты, она уехала в Нью-Йорк.

Шел 1946 год. Мать Фэй узнала, что Лютфи переехал в США и попросила его навестить ее дочь, чтобы поддержать в случае необходимости. Лютфи засомневался, ведь не виделись столько лет. И тогда мать Фани предложила: "Ты возьмешь с собой пластинку, под музыку которой вы танцевали с ней в детстве, позвонишь в дверь, а потом просто покажешь пластинку и назовешь свое имя! Она сразу тебя вспомнит. Кто, кроме тебя, может прийти с такой пластинкой?".

Так все и случилось. Лютфи разыскал квартиру, где жила Фэй, позвонил в дверь, поздоровался и просто протянул пластинку. Девушка взглянула, вспомнила, сообразила, что это мальчик из ее детства, и предложила войти. Это была любовь с первого взгляда…

Рассказывает двоюродная сестра ученого, народная артистка Азербайджана, режиссер Джаннет Селимова: "А дальше все произошло, как в фильме. Лютик (ред. так она называла Лютфи) вошел, снял верхнюю одежду, затем снял шляпу. Потом она описала эту встречу в своей книге "Моя жизнь и путешествия с отцом нечеткой логики" (ред. выпущена в 1998 году). Книга написана талантливо, хорошим литературным языком. В ней много любопытных и забавных историй, связанных с личностью и характером Лютика. Вот, к примеру, ситуация, в которой мой брат сделал ей предложение руки и сердца. Ситуация, достойная пера драматурга! Представьте себе: двое - Он и Она - стоят на остановке в ожидании автобуса. И вдруг Он делает ей предложение! Не так, как обычно мечтают об этом все девушки. А совсем просто: "Выходи за меня". И ни кольца, ни цветов, ни рыцарских опусканий на одно колено. Тогда Она, естественно, интересуется: где же традиционное кольцо? Он искренно удивляется: а это и правда обязательно? Она, вполне логично, обосновывает: если другие юноши будут видеть на ее пальце обручальное кольцо, то будут понимать, что ухаживания за ней просто неуместны. Он признал, что в этом есть логика, и тут же, подойдя к киоску на остановке, купил ей оловянное детское колечко за семь долларов и надел на ее палец. Фэй, вспоминая это, написала, что это самый дорогой из многочисленных подарков мужа".

После рождения детей семья перебралась из Нью-Йорка в Сан-Франциско, где их дом располагался почти на берегу залива. Фэй - по специальности журналист, прекрасно владела немецким, японским, русским, французским и английским языками. Она всегда и во всем умела остаться надежной моральной поддержкой для своего супруга, все эти годы окружала его своей любовью и теплотой, старалась максимально оградить мужа от повседневных забот и создавала все условия, чтобы он мог спокойно заниматься наукой. Более того, активно поддерживала его страстные увлечения игрой в теннис и фотографированием. Кстати, на отснятых им фотопортретах такие личности, как американские президенты Рузвельт и Никсон, шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви, выдающийся виолончелист Мстислав Ростропович и ряд известных ученых. Лютфи Заде также обладал талантом художника - нарисовал портреты таких видных личностей, как Рональд Рейган и Джордж Буш.

"Моей первой любовью на протяжении всей жизни всегда были наука и техника. И в этой любви меня всегда поддерживала и с терпением относилась к этому моя супруга, в чем и заключается главный секрет долголетия и счастья наших отношений - терпение! Фэй была ангелом. Это была уверенная в себе женщина, которая знала: несмотря на то, что по жизни я встречался со многими женщинами, моя любовь к ней бессмертна, это доминанта", – говорил Лютфи Заде.

Более того, Фэй прекрасно готовила азербайджанский плов и себзи-говурма, которые очень любил её супруг. Они вместе любили ходить в ресторан "Алборз", где традиционно заказывали долму из баклажан (бадымджан долмасы).

"Азербайджанская кровь дала мне упорство и стойкость. Не бояться никаких запутанностей и противоречий в споре, и вообще не бояться спора. Это очень много значит в тюркских традициях. Это также часть моего характера: я могу быть очень упрямым и неподатливым. И это, возможно, также повлияло на развитие теории нечетких множеств", - сказал ученый.

В то же время Фэй занималась воспитанием детей. Сын Норман Заде стал специалистом в области теоретической информатики, профессиональным игроком в покер. Он автор пособия по игре в покер, основатель и редактор журнала "Perfect 10". 71-летний Норман Заде живет в США. Дочь Стелла Заде (27 июля 1947, Нью-Йорк) продолжила дело дедушки и стала журналисткой. Её мужем был адвокат и известный писатель Дэвид Л. Герш. К сожалению, она скончалась 7 июня 2006 года в Санта-Барбаре (Калифорния).

Более 70 лет Лютфи и Фэй прожили в счастливом браке. Но 17 января 2017 года ученого ждал очень сильный удар - скончалась любимая Фэй, которая была его настоящей половинкой, наполняла его жизнь гармонией и душевным комфортом. И тогда стало ясно, что и Лютфи не задержится в этом мире надолго. Через восемь месяцев и его не стало…

"Он говорил, что больше трех дней без Фэй жить не может, всегда беспокоился, что с ней может что-то случиться. Он сильно любил ее. В некрологе в связи с ее смертью он писал, что в мире много талантливых людей, но Фаня была талантлива в своей женственности. Она оставалась настоящей дамой в любой ситуации, и в то же время большим ребенком – настолько она была открытым, простым и светлым человеком. И когда он уезжал куда-то даже на два-три дня, он очень скучал без нее", – вспоминает Джаннет Селимова.

Сейчас их души на небесах, в вечном мире, где возможно не действует теория нечётких множеств, но есть самое главное – любовь…

При подготовке статьи использованы материалы из открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)