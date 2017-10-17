Известный режиссер Аудрюс Стонис: В Баку очень легко дышится, хочется наслаждаться его красотой (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку приехал известный литовский режиссер-документалист, сценарист и актер, лауреат престижных международных премий Аудрюс Стонис, который принимает участие в Фестивале европейской толерантности IMAGINE.

Аудрюс Стонис родился 28 апреля 1966 года в Вильнюсе в семье актёров Чесловаса Стониса и Регины Казлаускайте. Является выпускником факультета телережиссуры Литовской государственной консерватории, работал на Литовской киностудии и Литовском телевидении. Проходил стажировку в Нью-Йорке, преподавал курс документального кино в Европейском киноколледже в Дании и в Токийском университете Васеда. Член Европейской киноакадемии и Европейской сети документального вещания.

Аудрюс Стонис, мастер своего дела, который удостоен наград около двадцати международных кинофестивалей, впервые приехал в Баку и стал гостем АМИ Trend.

- Добро пожаловать в Баку, поделитесь, пожалуйста, своими первыми впечатлениями.

- Я приехал в незнакомый мне край, и за пару дней пребывания потрясен увиденным, эмоции переполняют мою душу. Все так красиво и уютно, а какой здесь пейзаж – потрясающая набережная города, которая сливается с Каспийским морем. Восхитительно! И еще меня поразил город, утопающий в зелени, его тенистые аллеи, улицы, добрая аура. Посол Литвы в Азербайджане господин Валдас Ластаускас организовал для нас с супругой экскурсию по городу и во время прогулки нам все время хотелось где-нибудь остановиться, посидеть в уютных ресторанчиках, лицезреть красоту древней и современной частей Баку. Но посол все время повторял «Вы еще не все увидели, все самое лучшее впереди» и все последующее увиденное все время только удивляло нас, открывало нашему взору что-то новое, необычное, красочное - настолько колоритен Баку. В этом городе очень легко дышится, хочется все время ходить по его улицам, наслаждаться этой красотой, сидеть в уютных ресторанчиках, выпить чашечку ароматного чая, попробовать удивительные блюда национальной кухни.

- Кстати, а что успели попробовать?

- У вас столько много вкусной еды, овощей и фруктов! Например, какие у вас вкусные огурцы, которые можно есть, как конфеты. Мне 50 лет и я в жизни таких огурцов и помидоров не пробовал. А еще мне очень понравились люля-кебаб и различные блюда, названия которых я не знаю - суп с маленькими пельмешками (дюшбере - ред.), похожие на конверты изделия из теста с зеленью, мясом и тыквой (кутабы - ред.), различные маринованные и свежие овощи и фрукты, сыры, зелень, горячий хлеб (тендир-чорек - ред.). Настоящий рай для гурманов!

- Вы так рассказываете, что я сам проголодался…

- (смеется) Просто пытаешься остановить себя при виде этого изобилия вкусных блюд, думаешь, что скоро лопнешь (смеется). Чувствуешь, что вроде досыта наелся, встаешь из-за стола и …опять проголодался, опять что-нибудь хочется попробовать (смеется). Это просто невообразимо, как такое возможно? Никогда со мной такого не было! Настолько все изумительно вкусно!

- Замечательно! Как говорят у нас в Азербайджане «Нуш олсун», то есть приятного аппетита и новых вам кулинарных открытий. Что представите на Фестивале европейской толерантности IMAGINE?

- На фестиваль, который нацелен на продвижение межкультурного диалога и толерантности посредством искусства, я представляю два фильма. В картине «Ворота ягненка», съемки которой проходили в Иордании, Израиле и других странах, я постарался раскрыть смысл крещения, культурный пласт человечества, который идет еще с дохристианской эпохи. В фильме хочу показать встречу человека, неважно какой религии, и Бога на земле, прикосновение к высшим ценностям. Другой фильм - «Женщина и ледник» был снят в Казахстане, но в Баку состоится его премьера. Это фильм об удивительном человеке, литовском ученом Аушре Ревутайте, которую нашел в Тянь-Шанских горах, на высоте 3500 метров на леднике Туюксу. Представьте себе, что эта 61-летняя женщина уже 32 года живет на этом леднике и всю свою жизнь отдала науке. Причем, все эти годы она живет в полном одиночестве, - из живых существ только кошка и собака, - в деревянном домике, среди холода, в очень тяжелых условиях, с низким содержанием кислорода в воздухе. Легендарный гляциолог настолько уважаем, что в ее честь Институт географии Казахстана назвал один из ледников. Вот такой человек живет и творит в мире!

- Планируете ли съемки в Азербайджане, о какой личности хотели бы сделать документальную картину?

- Я очень этого хочу, потому что увидел здесь очень богатую визуальную культуру, древнюю историю, запечатленную в коврах и архитектуре, орнаментах и поэзии, горах и природе. Все это меня завораживает и дает вдохновение! Здесь не музейная история, а настоящая, уходящая в глубь веков, со своими трагическими и знаменательными событиями, славным прошлым и современностью. Я побывал во многих странах, видел множество людей, поднимался в горы, в самые труднодоступные районы, делал съемки в небе и на глубине озера, но за пару дней пребывания в Баку увидел главное, что отличает ваш народ от других. Многие говорят о большом гостеприимстве азербайджанцев, в котором я тоже убедился, но в чем это заключено? Это традиция и обычай народа, или же идет изнутри человека? Я кинодокументалист с большим жизненным опытом, и могу легко распознавать людей, читать их по глазам. Так вот, я прочитал в ваших глазах настоящую открытость и искренность, которая идет от души. И это идет от вашей древней истории и богатой культуры! Азербайджан находится на перекрестке Европы и Азии, и на долю вашей страны выпали тяжелые испытания, множество событий прошлого и настоящего привели к тому, что вы научились ценить жизнь, каждое ее мгновение, бережно и с уважением относиться к людям и окружающему миру, стремиться к свету! Литва и Азербайджан – это перекрестки различных культур, исторических событий, и хотя у нас нет общих границ, но нас очень многое объединяет.

- Интересно, что в мире режиссуры, тогда как многие выбирают художественный жанр, вы пошли по пути кинодокументалистики. Чем эта сфера привлекла и увлекла вас?

- В этом мире столько интересных людей, историй, пейзажей - какой смысл изобретать сюжет, когда перед тобой столько не рассказанного и не раскрытого? Нескольких жизней не хватит, чтобы все это показать людям. Я мог бы сделать игровое кино, создать героя, показать актрису, которая, как Аушре Ревутайте живет и творит в горах, но зачем? Кинодокументалистика – это настоящая жизнь и этим она потрясает. Ведь зритель видит не актрису, а настоящего человека, отказавшегося от всех мирских благ, в тяжелейших условиях посвятившего жизнь науке, ради нас – людей. И таких историй множество, поэтому спешу именно о таких героях рассказать всему миру.

- В чем заключен ваш внутренний посыл человечеству как режиссера-документалиста? К чему стремитесь, когда снимаете картины, что хотите ими показать?

- В этом мире очень много тьмы, телеэфир полон негатива, а вокруг только войны, насилие, катаклизмы, людские страдания. Каждым своим фильмом я хочу показать свет этого мира. Мое кино - это противовес всему этому негативу, ведь даже в самой кромешной тьме есть свет. Возвращаясь к сказанному, моя героиня из фильма «Женщина и ледник» Аушре Ревутайте, даже живя в тяжелейших условиях, дарит миру свои научные изыскания, несет в этот мир свет и именно в этом находит свое счастье. Вот где заключен смысл и именно к такому свету надо стремиться!

- Вы многое повидали на этом свете, путешествовали, снимали, удостаивались международных наград, и впереди еще множество свершений. И все же у каждого творческого человека есть своя несбыточная мечта. Раскройте свою…

- (Задумался) Самая большая тайна – это душа человека, которая спрятана очень глубоко, зачастую под различными масками, и не каждый хочет ее полностью раскрывать, а изведать и подавно не каждому дано…Если бы я мог когда-нибудь приблизиться к этой тайне и отразить душу человека на экране…

- И завершить нашу беседу хотелось бы личными впечатлениями. Во время интервью журналист чувствует энергетику интервьюируемого. С кем-то хочется быстрее прекратить общаться, говорить же с другими – одно удовольствие. От вас исходит позитивная энергия – откуда это?

- (смеется) Я подзаряжаюсь от своих персонажей и героев, от мест, где путешествую, общаюсь с очень светлыми людьми, и частичку их позитивной энергетики, этого света стараюсь нести людям. Конечно, и себе немного оставляю…

(Автор: Вугар Иманов)