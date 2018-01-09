Самый счастливый возраст радиоведущего Рахиба Азери (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Центр экономических исследований при Лондонской школе экономики определил самый счастливый возраст для человека. Больше всего довольны жизнью те, кому слегка за 20 и те, кому еще не исполнилось 70. По мнению ученых, дело в том, что в первом случае, в большинстве своем, молодые люди еще не имеют негативного жизненного опыта. А что касается другой возрастной группы, то эти люди испытывают удовлетворение от того, что научились не сожалеть о прошлом. В эксперименте участвовали более двадцати тысяч человек в возрасте от 17 до 85 лет. Исследователи выяснили, что именно в 23 года человек испытывает острый прилив счастья – он молод и живет ожиданием лучшего, у него множество планов на будущее и отменное здоровье.

Для известного азербайджанского теле- и радиоведущего, знатока джаза, пресс-секретаря Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Рахиба Азери – 23 года – это самый плодотворный период жизни. Именно сегодня 9 января исполнилось 23 года со времени его первого выхода в радиоэфир. И сегодня он вновь, как говорится, на рабочем посту. Когда корреспондент Trend Life позвонил Рахибу Азеру, вместе с творческим коллективом он находился в поселке Бузовны, где готовит передачу, посвященную легендарному актеру Гасану Мамедову.

"23 года – это самая неотъемлемая часть и плодотворный период жизни, когда удалось воплотить свои идеи, и в то же время еще все впереди, многое предстоит сделать. Моя творчество охватывает многие сферы, но именно профессия радиоведущего проходит красной строкой в моей жизни", - сказал в интервью Trend Life Рахиб Азери.

Радиоведущий – удивительная профессия и это не просто голос из динамика радиоприемника. Это человек, способный посредством своего таланта создавать настроение слушателей, знакомить с музыкальными новинками и текущими новостями в эфире. Для многих из нас является собеседником, чей голос ежедневно мы слышим из радиоприемника. У каждого есть свой любимый радиожурналист и своя любимая радиостанция. Находясь далеко от дома, мы ищем в эфире знакомый голос, чтобы настроиться на любимую "волну". У тех, кто работает в эфире много поклонников, но никто не узнает их в толпе прохожих. Хотя о Рахибе Азери этого явно не скажешь.

56-летний мэтр нашего эфира в детстве мечтал стать космонавтом. Тогда перед глазами был образ Юрия Гагарина. Однако, поступил в Нефтяную академию, по профессии энергетик. Десять лет работал по профессии, дослужился до должности заместителя начальника двух управлений. Но он считал, что высокая должность - не главное в жизни человека, и мечтал стать журналистом, работать на радио. Его завлек образ человека, который всегда куда-то бежит с сумкой на плече, добывает информацию с магнитофоном. Тогда на экраны вышел первый фильм про журналиста "Главное интервью", который снял Эльдар Гулиев, и Рахиб еще больше влюбился в этот образ. И однажды это осуществилось. В 1994 году, когда открылся ANS броcил работу и карьеру, и предложил сценарии для радиоэфира 102 ANS ÇM. Первая передача была посвящена известному музыканту Филу Коллинзу, вторая - Рашиду Бейбутову. Только после этих передач его зачислили в штат. Это памятное событие произошло 9 января 1995 года. Передача тогда называлась "Ретро" и выходила она в эфир ровно пять лет.

Рахиб Азери является единственным радиоведущим на Южном Кавказе и Средней Азии, который на протяжении 23 лет ведет различные проекты, сникавшие любовь миллионов зрителей и слушателей. Он является автором и ведущим таких популярных телепроектов как "Kiçik-qala, 84", "Bizim kino", "Yurdumun dəyərləri" и т.д. Работал в радиоэфире ANS ÇM, Anten FM, Lider Jazz FM и Burc FM. В последние годы является радиоведущим передачи "Azerijazz" Xazar FM и ведущим телепроекта "Sirdaş" Xazar TV.

"Радио, наравне с телевидением, остается самым массовым и доступным способом передачи информации. Поэтому уже многие десятилетия данная профессия не теряет свою привлекательность и востребованность. Главная особенность профессии – общение со слушателями только при помощи голоса. Поэтому радиоведущий должен обладать прекрасной дикцией, отличаться харизматичной и интересной подачей информации, быть эрудированным, обладать широким кругозором и гибким мышлением, чтобы всегда удерживать внимание. Хороший радиоведущий умело расставляет акценты в своей речи и формирует у слушателей определенное мнение", - говорит Рахиб Азери.

Он известен не только как настоящий профессионал, который многие года жизни отдал искусству ведущего, но и как человек высокой культуры и приятный собеседник, очень добродушная и обаятельная личность. Свою творческую жизнь он посвятил пропаганде истории и культуры страны, национальной и мировой музыки, был ведущим многих вечеров музыки и юбилеев известных личностей, систематически организует экскурсионные курсы по достопримечательностям Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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