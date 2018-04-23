Азербайджанец вошел в историю Силиконовой долины США – эксклюзивное интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Тридцатилетний Илькин Фараджов, который на протяжении последних лет живет в Сан-Франциско и работает в Go Nimbly, два месяца назад вошел в историю компании как самый успешный и принесший большую прибыль сотрудник, сообщает Trend Life. Об этом сообщалось в экономических СМИ США.

Компания Go Nimbly расположена в «Силиконовой долине». Это техническая консалтинговая фирма в Сан-Франциско, специализирующаяся на разработке пользовательских приложений, на платформе Salesforce1, сотрудничающая со средними и крупными технологическими компаниями.

«Силиконовая долина» (этимологически верный перевод - Кремниевая долина, англ. Silicon Valley) - юго-западная часть консолидированного метрополитенского статистического ареала (агломерации-конурбации) Сан-Франциско в штате Калифорния (США), отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и т. п. Возникновение и развитие этого технологического центра связано с сосредоточением ведущих университетов, крупных городов на расстоянии менее часа езды, источников финансирования новых компаний.

Илькин Фараджов после окончания Бакинского частного турецкого лицея, продолжил образование в одном из самых крупных вузов США - Калифорнийском государственном университете, основанном в 1857 году. С 2014 года он работает в компании Go Nimbly. В эксклюзивном интервью Trend Life он рассказал о своих успехах в США.

- Илькин, поздравляем с успехом. Расскажи о работе в США.

- Спасибо большое. Несколько дней назад руководство компании даже назначило меня исполнительным директором (Account Executive) департамента по продажам. Конечно, как и в каждой профессии, и у нас встречаются трудности. Для их преодоления надо обладать большой силой воли, быстро адаптироваться к происходящим переменам, постоянно повышать профессиональный уровень, обладать большой работоспособностью и быть целеустремленным. Без всего этого, только полученными вами знаниями и умениями, невозможно добиться успеха в США, тем более при очень большой конкуренции. Быть, пусть и небольшой, но частью «Силиконовой долины» - родины компьютерной революции, символа научно-технического прогресса в США, это очень почетно, но в то же время требует большой ответственности. В последние десятилетия «Силиконовая долина» не раз переворачивала мир в плане технологических разработок. Невероятное количество креативных умов на сравнительно небольшом участке земли делает «Силиконовую долину» образцом для подражания во многих других станах мира.

- Добившись успеха в столь молодом возрасте, чего бы ты пожелал и посоветовал азербайджанской молодежи? Особенно тем, кто хочет добиться успеха за рубежом.

- Многие очень хотят работать за границей и чаще всего выбирают для работы США или Европу, которые предоставляют не только возможности для заработка, но и для самосовершенствования и получения колоссального опыта. Естественно получить желаемую должность нелегко и это удается не всем из огромной когорты желающих. Найти себе работу в США и уж тем более утвердиться там – задача, посильная обладателям таких качеств, как уверенность в себе, упорство, настойчивость, отличное знание языка и, естественно, определенный набор профессиональных качеств. Необходимо настроиться на победу и успех, искренне поверить в себя и в свои возможности. В первую очередь - получить образование за рубежом, но иногда и это не помогает. Необходима ежедневная, постоянная работа над собою, повышение уровня профессионального образования, расширение кругозора, нужно держать руку на пульсе современных трендов и требований. Можно сравнить это со спортом, где мало обладать талантом, который без трудолюбия обречен на провал. В Азербайджане много талантливой молодежи, нашим государством уделяется большое внимание для развития, раскрытия потенциала и претворения их идей в жизнь. Но надо запомнить главное, конечный успех зависит от самого человека, его желания, стремления, и еще раз повторяю, работоспособности. Надо выходить на международный уровень, демонстрировать свое умение за рубежом, тем самым, создавая свое "Я" и прославляя свою страну. Лично мне было очень приятно, и я с большой гордостью воспринимаю, когда в мировых СМИ упоминается имя Азербайджана, успехи страны и ее представителей в других государствах.

- Не тяжело ли жить в Америке?

- Конечно, есть свои положительные моменты и свои трудности, как и везде. Многое зависит от самого человека, ведь именно он сам создает вокруг себя среду обитания, и насколько в ней комфортно. Проблемы в жизни каждого и в каждой стране были, есть и будут, главное – это преодолевать их и стремиться к лучшему. В США уделяется большое внимание рабочей этике сотрудников, его целеустремленности и профессионализму, которая в конечном итоге и ведет к успеху, как в карьере, так и в быту.

- Поделись своими дальнейшими планами.

- Пока я набираюсь опыта, стараюсь овладеть всеми нюансами своей сферы, но в будущем обязательно хочу создать организацию для поддержки нашей молодежи, которая стремится заявить о себе на международном уровне, в любой сфере профессиональной деятельности. Однако, для этого еще надо пройти большой путь…

Редакция Trend Life благодарит Аяза Мирзоева за содействие в организации интервью.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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