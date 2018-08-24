И прав спокойный Джавид, а я посрамлён в своём неверии - или Очарованный Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный бард, поэт, кинодраматург, кандидат филологических наук Дмитрий Курилов состоялся как творческий человек и специалист, выносящий профессиональные суждения об авторской песне. Именно с ним побеседовал журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Савельева о прошедшем XIII Бакинском международном фестивале авторской песни и поэзии.

- У вас богатый опыт участия в бардовских фестивалях, в том числе в легендарном Грушинском. На Бакинском фестивале вы также не впервые... Как вы оцениваете организацию этого фестиваля? Что можете сказать о его развитии?

- Организатору фестиваля, Джавиду Имамвердиеву, удалось найти такой формат, при котором довольны все: и выступающие, и публика. Бард получает свои 20 минут истины, чтобы ярко представить своё творчество. А перед этим, будьте уверены, Джавид обязательно скажет очень тёплые слова. Ещё бард получает полный зал благодарной публики. А зрители получают ясное и внятное представление о творчестве бакинцев и гостей. При этом Джавид скромен, никогда не тянет одеяло на себя, и всегда поблагодарит за помощь свою команду, Наташу Касперович. И вот смотрите, как получается: он проводит фестиваль русской песни, то есть пропагандирует русскую культуру, и всё умудряется сделать так, что уезжаешь со стойкой любовью к Азербайджану. Мы теперь знаем, что это красивая, очень обаятельная и гостеприимная страна. И на всё это налагается огромная любовь к авторской песне, к её мэтрам, к друзьям. Будь у меня возможность чеканить всякие награды, я бы наградил Джавида красивой, небольшой, но внятной медалью - "За верность жанру".

- А что для вас лично значит посвящение фестиваля в этом году юбилею Городницкого?

- Если охарактеризовать моё нынешнее впечатление от Александра Моисеевича, то это – удивление. Потому что весь последний год, за который я стал его намного ближе наблюдать, Городницкий не перестаёт меня удивлять. Первый вечер фестиваля. Приезжает из аэропорта Городницкий. Горло закутано – несколько перелётов, простудился, голос совсем пропал. Ну, продолжаем праздновать, смотрю на Джавида: никакой особой реакции. Я ему вполголоса: Джавид, завтра у главного бенефицианта фестиваля сольный концерт, а он в таком состоянии - тебя это что, не волнует? "Волнует, - со спокойствием восточного человека отвечает Джавид. - Но я уверен, он завтра выйдет и споёт". Следующее утро. Пляж. Городницкий по-прежнему без голоса. Джавид по-прежнему спокоен. Я по-прежнему волнуюсь за обоих, за публику и за фестиваль. Ну ладно, думаю, среди ребят много исполнителей, в крайнем случае, споют они его песни. Концерт идёт, следуют поздравления, интрига сохраняется. И вот выходит на сцену Городницкий и... и поёт, и читает стихи, и прав спокойный Джавид, а я посрамлён в своём неверии. Ещё что удивляет, больше скажу - восхищает. Феноменальная память. Городницкий всегда шпарит без бумажки – и песни, и даже стихи. В любых объёмах. Завидую чёрной завистью. И конечно, то, чего у Городницкого не отнять – это его умение неформально и со всей душой написать «на тему». Например, про Баку. Я и в прошлом году, улетал, напевая привязавшиеся ритмичные строчки «Прощай, зелёная страна! – Азер-бай-джан!» И в этом году – тоже, во многом благодаря бормотанию очаровательной попутчицы, которая прониклась этим на всю дорогу и то и дело напевала этот рефрен без всякого повода. И тут, конечно, создаётся такое ощущение, что Азербайджан для Городницкого неформален. Что он стал для него еще одной родиной.

- Как состоялось ваше знакомство с Азербайджанской столицей? Что впечатлило вас больше всего и "цепляет" до сих пор?

- Да мы все влюблены в этот город. И в прошлом году была экскурсия по Старому городу (ред. Ичери шехер), и в этом. Очень впечатляет, что в Азербайджане и машины, и дороги лучше, чем в Москве. Что очень гостеприимный народ, вежливые все и отзывчивые. И много красивых, пешеходных улиц. У нас в Москве – Арбат, а тут полгорода – Арбат. Мы все фотографировали без передышки. И то, что кошек бакинцы почитают, очень трогательно. И то, что женщин своих любят, и здорово, что всё-таки это очень светская страна, и много красивых женщин, которые отнюдь не прячут свою красоту.

- Вас Баку вдохновил на новые песни?

- Да я после нынешнего фестиваля пишу не переставая – и стихи, и песни, и зарисовки фестивальные.

- Есть мнение, что хорошие стихи для бардовской песни, важнее мелодии. Согласны ли вы с этим утверждением и что вы с этой точки зрения можете сказать о песнях ваших азербайджанских единомышленников?

- Все «наши» азербайджанцы и говорят, и пишут на русском языке. И это здорово! Мне, как русскому человеку, это приятно – что есть азербайджанцы, так пропитанные русской культурой! И кстати, это фестиваль не только авторской песни, но и поэзии. И среди них люди разного возраста – есть очень молодая девушка, например, Солмаз Сулейманлы её зовут. Замечательные стихи пишет. Там такая игра слов, образов, мысли.

- И в продолжение темы… Считается, что искусство в принципе призвано объединять людей разных национальностей и вероисповеданий, а если говорить о бардовской песне, то вернее будет указать даже на некое духовное родство, братство. Что вы думаете по этому поводу и удалось ли вам почувствовать это родство в Азербайджане?

- Конечно! Мы родные люди, мы одна семья, мы люди одной крови, потому что любим и ценим одно и то же. И связи, конечно, очень важны. Вот мы съездили сюда – и подзарядились творческой энергией, и наши азербайджанские друзья, я уверен, тоже получили от нас заряд. Творчески обогащаем друг друга по возможности. И ждём с нетерпением следующего фестиваля.

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