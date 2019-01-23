Превосходство иррационального Ираны Гасымовой: На свой страх и риск (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги молодой поэтессы Ираны Гасымовой "Превосходство иррационального", сообщает Trend Life.



На открытии вечера директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева отметила, что творчество Ираны Гасымовой проникнуто лирикой и духовностью. На вечере в исполнении автора, а также актеров Заура Шафиева и Румийи Агаевой были прочитаны произведения из поэтического сборника "Превосходство иррационального", состоялось выступление пианистки Наргиз Алиевой и турецкой оперной исполнительницы и флейтистки Ойа Эргюн, представивших фрагменты из произведений мировой классической музыки. В заключение была проведена автограф-сессия Ираны Гасымовой. Поэтесса ответила на ряд вопросов.

- Как Вы думаете, талант - это дар небесный или большой труд?

- Думаю талант - это способности мозга в той или иной области, и разумеется, большой труд для воплощения результата. Есть, конечно, гении, но их мало. Остальным надо над собой работать.

- Вы стремитесь к популярности, чтобы на ваши поэтические вечера приходило множество зрителей?

- Как и любому творческому человеку, тщеславие мне не чуждо (смеется). Приятно, когда люди читают мои произведения, слушают, делятся впечатлениями. К количеству зрителей не стремлюсь, потому как поэты, в большинстве своем, не собирают большие залы. Реклама может сделать свое дело, но поэзия в чистом виде - нет. Если нет антуража и дополнительной мишуры, людям в зале быстро становится скучно. Современный человек, жертва информационного переедания, ему стало сложно надолго удерживать вектор своего внимания - нужна динамика. А значит надо подстраиваться и стараться не сетовать на безнадежность современного мира для понимания прекрасного.

-Как Вы думаете, можно ли сегодня нести в массы свое творчество, ограничиваясь социальными сетями. Или лучше проводить творческие вечера и презентации?

- Да, безусловно. Можно. Люди «живут» в социальных сетях, просматривают статусы и видеоролики – все это надо использовать для достижения результата. Другое дело – это эмоции, которые видишь на лицах людей, когда читаешь им вживую. Или книга, которая отличается от гаджетов тем, что на нее не придет сообщение или уведомление, и соответственно, шансов отвлечься, читая книгу, гораздо меньше.

За два года в Баку и Москве у меня было пять сольных вечеров. Да, они были бесплатными, но главное они были, и процесс я запустила, на свой страх и риск. Да, меня печалит, когда людей приходит мало. Но я понимаю, что таков жанр, поэзия не музыкальный концерт, чтобы ждать заполненный до отказа зал. Даже классические театры редко радуют аншлагами, что уж говорить о поэтических вечерах. Кстати, в преддверии Дня всех влюбленных, 12 февраля, планирую провести в Баку поэтический вечер "День Не всех влюбленных". Я не опущу руки и буду делать свое дело, пока все больше и больше людей не начнут ходить на поэтические вечера и в целом интересоваться поэзией.

Ирана Гасымова родилась в городе Баку. Является выпускницей Азербайджанского государственного университета языков, по специальности филолог английского и немецкого языков. Работала переводчиком. Обучалась режиссуре и журналистике в Ариэльском Университете в Израиле. Автор сценария и режиссер четырех короткометражных фильмов на социальные темы. В 2013 году был издан первых сборник стихотворений "Женщина, которая поэт".

(Автор: Вугар Иманов)

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