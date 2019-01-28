Рауф Абдуллаев: Воспитанники Гара Гараева продолжают радовать мир (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - О столетии выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, о значении его творчества и его имени для дружбы между двумя близкими друг другу странами Азербайджаном и России поговорили журналисты межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева с прославленным дирижером, народным артистом Азербайджана Рауфом Абдуллаевым.

В культуре любого многонационального государства есть личности, которые воплощают собой лучшее, что есть у народов, населяющих страну: талант, честность, доброту, прямодушие. И даже когда государство исчезает с политической карты, как это случилось с СССР - такие фигуры продолжают объединять самостоятельные уже страны, а их наследие становится общим достоянием и гордостью. Такой фигурой был Гара Гараев – выдающийся советский композитор, которого с равной любовью вспоминают и в Азербайджане, где он родился и который прославил своим творчеством, и в России, где талант композитора достиг расцвета.

«Гара Гараев сыграл невероятную роль в музыкальной жизни нашей республики, - говорит Рауф Абдуллаев, художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова. – Помимо тех прекрасных вещей, которые написал Гара Гараев – он ведь был выдающимся педагогом. Его класс окончили более семидесяти композиторов, и среди них выдающиеся люди. Владимир Шаинский был его учеником, Мамед Гулиев, Полад Бюльбюльоглу, Ариф Меликов – я могу долго продолжать. То есть его наследие – не только великая музыка, но и люди, которых он воспитал, дал раскрыться их таланту, чтобы они, в свою очередь, продолжали радовать мир».

Сам Рауф Абдуллаев познакомился с Гара Гараевым в начале шестидесятых. Тогда он уже был главным дирижером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, на сцене которого композитор ставил свой знаменитый балет «Семь красавиц» во второй редакции. Позже Рауф Абдуллаев еще не раз будет дирижировать оркестром во время исполнения великих произведений Гара Гараева – в разных странах, для разной публики. А в 1986 году, уже после смерти композитора, вместе с его сыном Фараджем станет организатором Фестиваля современной музыки имени Гара Гараева. Сегодня этот фестиваль – одно из наиболее интересных и знаковых событий в музыкальной жизни не только Азербайджана, но и России. Так, именно в рамках этого фестиваля состоялось первое на постсоветском пространстве исполнение одного из наиболее знаковых сочинений европейского авангарда — Симфонии Л. Берио для оркестра и восьми голосов. Исполняли это сочинение московский вокальный ансамбль Questa Musica и Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением Рауфа Абдуллаева…

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что организаторы Гараевского фестиваля делают великое дело и для России, и для Азербайджана. «Благодаря тем уникальным концертам, которые они проводят, люди не забывают, что связывает наши народы. Имя Гара Гараева, столетний юбилей которого мы все в прошлом году отмечали, причем не только в Москве, но и в других городах России, по-прежнему дорого всем, кто любит музыку, кто чуток к красоте, кто знает, в конце концов, историю своей страны и тех, кто создавал эту историю. И здесь я хотел бы заметить, что и уважаемый Рауф Адбуллаев - один из тех, кто помогает нам всем, в России и Азербайджане, хранить эту историю и писать новые ее страницы».

Действительно, Рауф Абдуллаев говорит, что никогда не чувствовал себя вдали от России. «В советские времена я много гастролировал с Большим симфоническим оркестром и во всех уголках России, и за рубежом. Сегодня слежу за музыкальной жизнью России и принимаю в ней посильное участие. Но самое главное - с Петербургом, тогда еще Ленинградом, связана вся моя юность. Закончив экстерном Азербайджанскую государственную Консерваторию, я поступил в Ленинградскую государственную консерваторию имени Н.А.Римского-Корсакова. Мне по-настоящему повезло: секреты оперно-симфонического дирижирования я постигал у замечательного педагога, знаменитого Николая Семеновича Рабиновича. Когда я закончил курс, он напутствовал меня словами: «Жизнь – это борьба. Никогда не отступай!» Я храню их в сердце до сих пор и следую этому правилу. Так что Петербург я считаю своей второй родиной и благодарен за это Богу».

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