Мистические сны Ильгара Сафата довели до… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Культурные связи России и Азербайджана так тесны, что некоторых творческих деятелей можно смело называть одновременно в числе и азербайджанских, и российских. Именно таким мастером является режиссёр и сценарист Ильгар Сафат, чья работа в области театра и кино отмечена многочисленными российскими, азербайджанскими и международными премиями. В последнее время режиссёр работает в Баку, в том числе над постановками собственного театра. Ильгар Сафат рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о создании «Сафат-Театра» и его успешных гастролях в России.

– Что привело вас к созданию собственного театра в Баку, в чём вы как художественный руководитель видите его специфику, какие принципы хотите воплотить?

– Мою связь с театром я не побоюсь назвать мистической. Мои интересы всегда замыкались на кино, а о работе в театре я даже не помышлял до тех пор, пока мне странным образом не начали сниться сны, связанные с театром. А потом мне неожиданно поступило предложение от директора Русского драматического театра имени Самедв Вургуна Адалята Гаджиева поставить «Гордость и предубеждение» по произведению Джейн Остин. Этот спектакль стал настоящим хитом, он идет на сцене театра уже много лет и до сих пор пользуется любовью зрителей. После этого я поставил еще ряд успешных спектаклей, пока в 2018 году вполне естественным образом не пришел к мысли создать собственный театр. «Сафат-Театр» мне хотелось бы превратить в независимую, живую площадку, открытую как для традиционных театральных форм, так и для экспериментов.

– Первый спектакль «Сафат-Театра» поставлен по пьесе израильского автора и представлял Азербайджан на международном фестивале «Встречи в России». Насколько, на ваш взгляд, такое тесное международное сотрудничество в культурной сфере типично для России и Азербайджана?

– Мы очень рады показать наш спектакль «В поисках смысла» в Санкт-Петербурге. Думаю, именно в России и в Израиле мы можем быть поняты лучше всего. Пьеса Идо Нетаньяху затрагивает такую болезненную, и, к сожалению, все еще очень актуальную сегодня тему, как прорастание в человеческом сознании патологии фашизма и антисемитизма. Мы исследуем это зло, опираясь на принципы Виктора Франкла, создателя логотерапии, на историю его трагического опыта заключения в концлагере. Наш спектакль был очень хорошо принят в Азербайджане, и, я уверен, что и в России – в любом столичном городе, в любой российской глубинке – мы найдем нашего зрителя, потому что боль и ужас Великой Отечественной войны коснулись каждой российской семьи, прошли сквозь сердце каждого россиянина. Россия и Азербайджан имеют глубокие культурные и исторические связи, и я очень надеюсь, что наша работа послужит еще большему их укреплению.

– Почему именно пьесу Идо Нетаньяху вы выбрали для первой постановки вашего нового театра, чем вам близка эта история? Что вы хотели напомнить с помощью этой постановки зрителям России и Азербайджана?

– Меня заинтересовала фигура Виктора Франкла, его пример любви к жизни и способности бороться за жизнь. Пережив страшные испытания в концентрационных лагерях, он не просто выжил сам, но и создал психологическую теорию, помогающую людям находить смысл жизни в самых ужасающих обстоятельствах. Главный недуг современного общества – потеря хоть какого-то смысла жизни, люди уже не знают, для чего живут, и это, на мой взгляд, результат дегуманизации, произошедшей в ХХ веке как в культуре, так и в социальных отношениях. Людям нужны идеалы, чтобы оставаться людьми.

– Критики единогласно отмечают замечательную игрой актёров – как маститых, так и новой волны. Как подбиралась ваша труппа?

– «Сафат-Театр» мы создали вместе с моим братом, продюсером Нариманом Мамедовым. В спектакле «В поисках смысла» заняты мои любимые артисты: Людмила Духовная, Мабуд Магеррамов, Румия Агаева и Азер Айдемир. Также мне хотелось бы вспомнить Ольгу Шабанову, художника по костюмам, и декоратора Айдына Багирова. Уверен, что состав труппы еще будет расширяться. Большой плюс собственного театра в том, что ты работаешь только с теми артистами, которых действительно любишь и кому доверяешь. Ведь каждый новый спектакль – это приключение, путешествие в неизвестном направлении, без каких-либо гарантий. И очень важно, чтобы рядом были друзья.

– Гастроли в Санкт-Петербурге стали первыми для вашего театра, и, тем не менее, вас ждал настоящий аншлаг. Что, по вашему мнению, в первую очередь вызвало интерес к молодому театру из Азербайджана у искушённой публики российской культурной столицы?

– Действительно, все билеты были раскуплены за два дня. Питерские зрители определенно ждали этот спектакль с интересом. И мы не разочаровали их – это были очень успешные гастроли! Думаю, это еще одно подтверждение актуальности нашей постановки. Ещё одним значимым результатом поездки стало то, что меня приняли в Ассоциацию деятелей русских театров зарубежья. Эта ассоциация – партнерская сеть, осуществляющая различные культурные программы: сохранение традиции русской театральной школы в разных странах, культурный обмен и помощь в проведении гастролей; содействие в производстве копродукции и фестивалей, и многое другое.

– По вашему мнению, подобные культурные связи – совместные проекты, международные фестивали и конкурсы, могут реально способствовать объединению людей в мире?

– Конечно, мне кажется, что только культура и может объединять людей. Культура напоминает каждому из нас о нашей человеческой природе, о нашей общности. Через культуру мы становимся ближе, учимся сопереживать человеку как таковому, независимо от национальности и расовой принадлежности. Встречи с коллегами на фестивалях всегда очень продуктивны: мы находим друзей из разных стран, и эта дружба иногда длится годами. Иногда она перерастает и в совместные проекты, что сближает уже не только конкретных людей, но и целые страны, наши народы.

– Вам доводилось и учиться, и работать в России, в том числе вы долгое время жили в Санкт-Петербурге. С радостью снова встретились с этим городом?

– Очень люблю Санкт-Петербург и многим ему обязан. Например, понимать поэзию Осипа Мандельштама, одного из моих любимейших поэтов, или поэтику Достоевского я стал лучше лишь тогда, когда сам прожил в Санкт-Петербурге достаточно много времени. Есть города, в которые невозможно не влюбиться с первого взгляда, и Санкт-Петербург – город именно такой. Город – грез, наполняющая сердце сладким чувством, вдохновляющим опытом, пьянящей поэзией. Всегда жду нашей встречи, как ждут встречи с любимой женщиной.

– Какие следующие театральные проекты вы планируете воплотить?

– В планах у меня обращение к русской и мировой классике, в первую очередь, к Чехову и Шекспиру. Это два моих любимых драматурга. Кроме того, я надеюсь поставить пьесу собственного сочинения. Планов, как всегда, очень много. Надеюсь осуществить хотя бы часть из того, о чем думаю и мечтаю.

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