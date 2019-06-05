Юбилей Натига Расулзаде в мистических цифрах: Я выиграл в казино крупную сумму денег

БАКУ /Trend Life/ - Натиг Расулзаде – это имя настоящий, как сегодня модно говорить, бренд национальной литературы. На его произведениях выросло несколько поколений читателей, в том числе и автор этого материала. Рассказы, повести, романы, криминальные драмы, пьесы, сценарии – для Маэстро литературы хороши все жанры, кроме скучного, причем выбор жанра ему диктует само произведение, над которым он работает. Натиг Расулзаде не из тех писателей, которые заранее разрабатывают сюжет, а затем в процессе работы дополняют его интересными интерьерами и деталями. Когда читаешь его произведения, то невозможно предугадать, как поведут себя его герои, будет Happy End или To Be Continued истории, кто из новых персонажей появится на страницах, и, вообще, чем закончится новое литературное детище. Быть может, поэтому так искренни строки его произведений, любимы миллионами, а он чувствует себя очень счастливым человеком, потому что творит сердцем...

Натиг Расулзаде - член Союза писателей СССР, член правления Союза писателей Азербайджана и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба, автор свыше 200 рассказов и более 50 книг, изданных в Баку, Москве, странах Европы, автор сценариев художественных фильмов и пьес, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий, народный писатель, кавалер ордена "Шохрат", президентский стипендиат.

Но главное, все-таки не регалии, а его творчество. Ведь каждая его книга - уникальное, ни на кого не похожее событие в литературной жизни. И сегодня, когда Натигу Расулзаде исполнилось 70 лет, мы решили взглянуть на юбилей немного с другого ракурса, сквозь призму цифр и символики.

- Натиг муаллим, поздравляем Вас с юбилеем! В состав цифры 70 входит два простых числа – семерка и ноль. Семерка наполнена энергией знаний, духовного сознания и стремлением к просвещению. Это знак мудрости, умения слушать свой внутренний голос и мистических способностей. Ноль представляет собой олицетворение начала и завершения одновременно. Он символизирует вечную жизнь, бесконечность Вселенной и нерушимость законов космоса. Мистики говорят, что частая встреча с число 70 сообщает о начале нового цикла и возможном обновлении жизни. Вы верите в символику цифр и их мистическое предназначение в судьбе?

- Спасибо за поздравление! Я не только верю в цифры, но есть даже любимые – это 9, 13 и 19, которые приносят мне удачу. Например, около десяти лет назад решил сыграть в рулетку в казино в Тбилиси. У меня было около 200 долларов и решил «порезвиться», вернее, проиграть… Дело в том, что это неписанный закон игроков – когда хочешь проиграть, обязательно выигрываешь. Я поставил на 9 и 19 и выиграл - около тысячу долларов. Это была крупная по тем временам сумма, и для меня и для казино, на меня смотрели как на мафиози, который решил их обыграть (смеется). Но я выиграл и спокойно ушел. Хотя для меня это было удивительным, ведь я всегда проигрываю, когда играю на деньги, будь то нарды, карты или бильярд. А играю я очень хорошо.

- Весь наш мир и наше существование изначально настроены и закодированы в тот или иной порядок, который прописан цифрами. В нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с числами, начиная от нашей даты рождения, времени рождения и заканчивая номером нашей квартиры. Значение этих чисел можно научиться трактовать с помощью нумерологии. Я решил подсчитать вашу дату рождения, и результат удивил меня. Ваша дата рождения - 5.06.1949.

- Да заканчивается на девятку – моя цифра!

- Хорошо. Тогда вначале сложим год: 1+9+4+9= 23, а 2+3=5, т.е. получается пятерка – это же дата вашего дня рождения. А теперь сложим все цифры: 5+6+1+9+4+9= 34, а 3+4=7. Вышла семерка, которая есть в вашей юбилейной дате 70. Более того, в вашем имени и фамилии – Натиг Расулзаде - 14 букв, 1+4=5, т.е. опять получается пятерка - ваша дата рождения. Выходит, что именно 5 и 7 - определяющие в вашей судьбе…

- (смеется) Да, симпатичные цифры. Ну и что же будем делать с ними?

- Мы не просто так рождаемся на свет, а цифры даты рождения – своеобразные кодовые элементы, из которых строится архитектура человека. Вернемся опять к семерке. Общеизвестный факт, что именно в возрасте 17 лет вы начали печататься в журнале «Молодёжь Азербайджана», а ваши произведения стали регулярно публиковаться в бакинских и московских газетах с 1970 года и в этот же год поступили в Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Опять семерки! А ведь это было начало славного творческого пути…

- Никогда об этом не задумывался (смеется). Кстати, 5 и 7 – тоже мои любимые цифры, но я к ним не так привязан, как к 9, 13 и 19. Знаешь, когда поднимаюсь на 16-й этаж, и иногда, когда в проеме лифта на глаза попадается 13-й этаж, то думаю, что все будет хорошо и день действительно получается удачным. Более того, когда выхожу по делам и по пути мне сразу же попадаются номера проезжающего автобуса или автомобиля с моими любимыми цифрами, то опять же сопутствует успех. Это уже проверено жизнью!

-Кстати, Вы сказали, что живете на 16-м этаже, так это же опять 6+1=7!

- (смеется) Ты меня уже сделал «семеркой»!

- И еще. Ваше имя Натиг переводится на русский как оратор, а в корне фамилии -Расул – это посланник. То есть, вы не случайно рождены, а цифры и даже перевод имени предопределили вашу миссию как посланника ораторского искусства, но только, как говорится, в письменном виде, в произведениях. Ваш талант дарован Свыше, чтобы радовать людей своим словом!

- Мне это очень приятно слышать, но если я скажу, что это моя миссия, то это чересчур громко звучит! Однажды у итальянского кинорежиссера Федерико Феллини спросили: «Легко ли быть творцом?» Маэстро рассмеялся: «Бог - творец, а он - поезд, который едет от одной станции к другой, от фильма к фильму». А когда его спросили: «Вы – гений?». Он ответил: «Хотелось бы в это верить». Поэтому отвечу также – хотелось бы верить в эту миссию, что несу писательское искусство людям, и иду от произведений к произведениям.

- Для каждого человека, особенно творческого, наступает пора, когда ему хочется замедлить шаг, оглянуться назад и возможно немного предаться ностальгии. Что для Вас означает 70?

- Слава Богу, пока не настало время оглянуться в прошлое, есть еще порох в пороховницах! Я человек, устремленный в будущее. Признаться честно, никогда не перечитываю свои произведения, даже самые успешные, даже те, которые были написаны много лет назад и до сих пор любимы читателями, и не вспоминаю о них, а стараюсь творить новое. Все время стараюсь идти вперед, и поэтому эта цифра 70 для меня далеко не является финишной чертой. Конечно, временами бывают паузы в творчестве, но для меня это лишь период для размышлений. Нельзя все время писать. У британского физика Эрнеста Резерфорда был ученик, который очень много работал, день и ночь. И однажды он сказал ученику: «Вы все время работаете, а когда же думаете?». Быть писателем – это такая профессия, когда необходимо сделать паузу, чтобы поразмышлять. И не о том, что верно или не верно, что и как было, а о том – что предстоит сделать. Многое еще впереди!

(Автор: Вугар Иманов)

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