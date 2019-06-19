Soul: Cовершенно непохожие друг на друга люди в Баку - рентген, глаза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской галерее "Emin Qahramanov Art Gallery" состоялось открытие выставки черно-белой фотографии азербайджанского фотографа работающей под псевдонимом Soul, сообщает Trend Life.

Выставка автора, посвящена индивидуальным характерам и совершенно разным по темпераменту и стилю жизни людям. Каждый представленный на выставке портрет отражает отдельную интересную историю со своими уникальными нюансами и яркими чертами. Как портретный фотограф Soul умеет рассказать историю каждого человека, выделив наиболее яркие его признаки и сконцентрировав внимание на них.

В итоге зритель видит яркие портреты, совершенно непохожих друг на друга людей. Несмотря на это вся серия фотографий смотрится стилистически цельно, и при этом каждый из портретов выделяется ярким паззлом в ней. Стиль Soul одновременно прост и контрастен, фон не отвлекает, а наоборот концентрирует внимание зрителя на истории человека с портрета и чертах его характера.

Художественные портреты Soul вызывают аналогию с рентгеновскими снимками, но не тела, а характера портретируемых, давая своеобразный эффект наблюдения за главными индивидуальными чертами человека, составляющими его личностную основу.

Наиболее акцентируемой частью портретов Soul являются глаза. Обычно они бывают точкой фокусировки, вокруг которой компонуется все изображение.

Каждый из представленных фотоснимков отличается глубиной, настроением, атмосферой, присущей только ему. Тем не менее, все фотографии объединяет одно: они невероятно красивы и полны эмоций. А эмоции везде разные, но все глубокие, заставляющие зрителя растворится в галерее уникальных черно-белых образов, созданных талантливым фотографом.

В беседе с корреспондентом Trend Life Soul рассказала о выставке, и о том как, и в какой атмосфере проходят ее фотосъемки.

- Для выставки я постаралась выбрать наиболее дорогие для меня фотографии, яркие и эмоциональные. Они не статичны, а в движении, и именно это я хотела показать. На фотографиях запечатлены мои друзья, многие из которых известные люди. Вот такой у меня круг общения, все разные. С моделями обычно не работаю, а снимаю обычных людей. Хочу показать, что в любом человеке можно найти что-то особенное.

- Почему вы снимаете в классическом черно-белом стиле?

- Это мой любимый стиль. Цвет зачастую отвлекает от портрета, взгляда, движения, которое я хотела бы показать, геометрии лица и тела. В черно-белых работах полное ощущение геометричности происходящего.

- В своей работе вы отдаете предпочтение именно портретной съемке?

- Это прямое общение с человеком, который за кадром. Одно дело, когда снимаешь здание, оно бездушно и тебе не ответит, а общение с человеком, которого ты снимаешь, происходит в процессе съемки. Ты раскрываешь его и всегда удивляешься и стараешься поймать момент самого яркого общения, и показать его на фотографии.

- Как находите моделей для съемок?

- Бывает так, что встречаю на улице человека, и говорю: "Срочно ко мне!". А бывает, нахожу среди своих знакомых и друзей, некоторые сами приходят. Многое зависит от случая.

- Людей с улицы не пугает, когда вы к ним обращаетесь с таким предложением?

- Сейчас уже нет, наверное, раньше пугало. И возможно, пугало, если я была бы мужчиной фотографом, но я женщина фотограф и я для них менее опасна, как они считают (улыбается).

- Если снимаете фотосессию на заказ, то учитываете требования заказчика?

- Раньше учитывала, однако сейчас уже так получается, что у меня достаточно большое портфолио и люди уже знают, на что они идут. И мне намного проще - я практически не подчиняюсь условиям заказчика, либо делаю, как я хочу, либо есть другие фотографы…

- На выставке экспонируются фотографии известных личностей, скажите с людьми творческими тяжелее работать, чем с обычными?

- Сразу возникает взаимопонимание, потому что когда люди на одной волне, то не приходиться очень долго раскачивать человека. Вообще фотосъемка происходит не так, что человек пришел, и мы сразу начинаем фотографировать. Сначала общаемся, идет процесс расслабления объекта в отношении меня и меня в отношении объекта. Для того чтобы получить настоящие эмоции человек должен быть расслаблен и полностью доверится мне. Если этого нет, то получаются наигранные позы, инстаграмные фотографии.

- Творческие люди более раскованы перед камерой?

- Бывает по-разному… Например, человек в футляре, замыкается в чем-то своем, то ему очень трудно раскрыться. Есть интроверты и экстраверты. Есть люди, которые боятся доверить, выставить какую-то часть своей души на общее обозрение. Но, мне пока везет…

- Как фотограф, что вы делаете, чтобы раскрыть человека?

- Разговариваю… Нахожу общие темы, иногда помогает музыка, приглушенный свет, свечи. Порой подобный антураж расслабляет.

- Получается, что вы еще и психолог хороший.

- Приходится им быть, это необходимо, если хочешь снимать в портретном жанре. Одно дело снимать стрит-фотографии, когда человек не в курсе, что его фотографируют, и ты с ним не взаимодействуешь никак. Другое дело, когда человек находится рядом с тобой, и ты должна варьировать. Ко мне часто приходят девочки в период, когда у них что-то произошло в жизни – развод, ушел из жизни близкий человек… Они приходят выплеснуть этот момент, почувствовать себя вновь красивой, и тогда происходит момент переключения.

- Что легче фотографировать эмоции радости, или грусти?

- Ни то, и ни другое не легко. Эти эмоции находятся рядом, там переключение происходит достаточно быстро. Вы сами знаете, что достаточно обидного слова ты сразу "падаешь", а стоит сказать, что-то хорошее и ты моментально взлетаешь. Мне главное, чтобы я это увидела, чтобы человек мне это показал, а не прятался в "коробочку".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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