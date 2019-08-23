Моя горячая азербайджанская кровь...Как жонглер покоряет Россию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Талантливых азербайджанских артистов зрители с восторгом встречают в России не только на эстраде и театральных подмостках, но и на цирковых аренах по всей стране. Молодого, но уже известного жонглёра шляпами Анара Джабраилова называют настоящим волшебником. Его солнечная азербайджанская энергетика радует, а искусство изумляет даже взрослых, а уж дети, возвращаясь из цирка, тут же принимаются искать в гардеробе родительские шляпы, стремясь подражать любимому артисту. «Шоу воды, огня и света», в котором Анар принимает участие со своим номером «Артист», недавно гостило в Новосибирске, и восторженным отзывам о выступлениях азербайджанского жонглёра не было числа. Журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева поговорил с Анаром Джабраиловым о его цирковой династии и творческом пути и о самых памятных артисту выступлениях в России.

– Раннее детство вы провели в Азербайджане, но уже много лет живёте и выступаете с семьёй в России. Что дала вам каждая из стран как личности, как артисту?

– Как говорил знаменитый Муслим Магомаев: «Азербайджан – отец, Россия – мать. А я как Фигаро: и тут, и там». Обе страны я считаю своей Родиной. В Азербайджане наша семейная цирковая династия берёт своё начало, там мой дом, родные, а Россия дала мне рост, развитие, возможность заниматься любимым делом.

– Как часто бываете в Азербайджане?

– К сожалению, из-за плотного графика гастролей бывать дома получается только раз в год во время отпуска. Но это время я провожу там с большим удовольствием.

– Вы продолжатель известной цирковой династии. Пожалуйста, расскажите немного о ней. Как получилось, что ваша семья пополнила дружную семью Росгосцирка?

– Наша династия началась с моего папы Кямала Джабраилова еще в Союзгосцирке – он работает в цирковой системе уже более 35 лет. Начинал папа акробатом, наездником на лошадях в номере «Джигиты Азербайджана». Потом он женился, родились я и моя сестра. Таким составом мы гастролировали по стране. Затем папа переквалифицировался в дрессировщика, а я в 15 лет первый раз вышел на манеж со шляпами. Сестра работала с папой в номере с обезьянами, а мама была нашим ассистентом. Потом сестра вышла замуж и уехала с мужем Аразом Гамзаевым, тоже цирковым артистом, в Америку. А мы остались в России работать в компании Росгосцирк.

– А как родился ваш собственный номер?

– Как-то в Курске друг моего отца Джалал Джалалов, разбирая багаж, хотел выбросить свои шляпы, с которыми больше не собирался работать. Мой отец, увидев это, попытался отговорить его. Но, не сумев этого сделать, попросил подарить шляпы мне, вдруг у меня что-то с ними получится. Можно сказать, что это была судьба. Я никогда не думал, что стану жонглером, мне вообще не нравился этот жанр. Моя первая репетиция со шляпами прошла ужасно, Джалал сказал, что у меня ничего не получится, так как я лентяй, и мне это не интересно. Наверное, его слова тогда меня раззадорили. День за днем, год за годом тренировок и выступлений, и жонглирование шляпами так меня затянуло, что я занимаюсь этим до сих пор.

– Сейчас вы работаете в «Шоу воды, огня и света». Пожалуйста, расскажите немного об этом проекте.

– «Шоу воды, огня и света» - это совместный проект Росгосцирка и цирка Никулина. В нашей программе используется 40 тонн оборудования, световая аппаратура – всё высочайшего качества. То, что происходит во время представления, надо обязательно видеть лично. Под специальным настилом в центре арены находится резервуар с 70 тоннами воды. Вода бьет из сотен форсунок, а в центре разноцветных фонтанов до самой вершины купола поднимается 20-ти метровая струя. Каждый номер особенный, каждый артист – обладатель разнообразных наград, как российских, так и зарубежных престижных цирковых премий. Директор программы – заслуженный артист России Анатолий Сокол. Вместе мы работаем уже почти 10 лет.

– Вы покоряете зрителей, куда бы ни приехали. А есть ли в России какие-то особенные для вас площадки, можете ли назвать какие-то особо памятные гастроли?

– Да, конечно, памятные места есть! Когда-то давно мы работали в санкт-петербургском цирке в Автово. Кроме него в Санкт-Петербурге есть еще один цирк – цирк Чинизелли, и я как-то пошел туда посмотреть представление. В этом цирке работало очень много именитых артистов, советских и нынешних. Я сидел в первом ряду, смотрел представление и мечтал когда-нибудь поработать в этом цирке. И вот моя мечта сбылась спустя несколько лет. Я отработал в этом цирке, а после его закрыли на реконструкцию. И каково же было мое удивление, когда по окончании реконструкции меня пригласили выступить на открытии цирка Чинизелли! Это стало для меня знаковым событием, я был очень рад. Тем более здорово было смотреть с арены на то место, где я сидел и мечтал об этом выступлении. И, конечно, цирк Никулина и Большой Московский цирк, где мне доводилось работать и участвовать на фестивалях, – тоже особенные для меня.

– Какие у вас ближайшие гастрольные планы, где вас можно будет увидеть после Новосибирска?

– После Новосибирска наши гастроли продолжатся в Тюмени. Будем очень рады всем гостям.

– Как вам кажется, что из российской цирковой системы хорошо бы перенять цирку Азербайджана?

– Сложно сравнивать огромное количество российских цирков: 43 стационарных и 20 передвижных, и единственный цирк Азербайджана, находящийся в Баку. Хочется, конечно, чтобы после ремонта Бакинский цирк смог принимать на своем манеже цирковые программы мирового уровня. Хочется, чтобы открылись цирковые студии для детей, и я уверен, что тогда талантливых азербайджанских артистов будет на сцене гораздо больше.

– Ваш знаменитый номер со шляпами не просто так называется «Артист». В чём для вас миссия артиста, человека искусства?

– Я считаю, что миссия артиста заключается в том, чтобы поражать, удивлять зрителя. Дарить незабываемые эмоции и радость, мотивировать к чему-то новому.

– А яркий эмоциональный азербайджанский характер в работе артиста помогает?

– Безусловно, моя горячая азербайджанская кровь помогает мне заряжаться самому на манеже и заряжать зрителя своей энергетикой и, что немаловажно, получать энергетическую отдачу зала.

– Зрители иногда называют вас волшебником. Какую волшебную силу вы бы выбрали?

– Наверное, я бы хотел, чтоб у меня всегда все дела были в шляпе!

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