Азербайджанка из Германии о том, могут ли роботы захватить мир... - эксклюзивное интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гюнай Казимзаде – наша соотечественница, молодой исследователь, она работает в Центре изучения систем искусственного интеллекта при Институте Вейзенбаума (Weizenbaum) в Берлине, и обучается на докторантуре Технического университета Берлина в области компьютерных наук. В настоящее время Казимзаде проводит исследования в области гендерных и расовых предубеждений и дискриминации в системах искусственного интеллекта, в частности, на тему этики в сфере искусственного интеллекта, а также инклюзивности и многообразия систем, основанных на искусственном интеллекте.

Недавно Гюнай Казимзаде стала победителем премии "Молодой ученый года в сфере искусственного интеллекта" в категории "Компьютерные науки". Премия учреждена Федеральным министерством Германии по образованию и исследованиям в честь того, что 2019 год объявлен в стране Годом науки.

В беседе с корреспондентом Trend Life Гюнай Казимзаде рассказала, чем ее так привлекает исследовательская работа в области искусственного интеллекта, а также о том, каким она видит наше будущее через 10-15 лет.

- Гюнай, вы окончили факультет прикладной математики Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Почему выбрали именно эту сферу?

- С детства я занималась шахматами, обожала математику, любила решать логические задачи. Училась я совершено в обычной школе без какого-либо математического уклона. Но страсть к математике и физике была всегда. Участвовала в различных соревнованиях, олимпиадах по математике, а по шахматам у меня второе место на Республиканском турнире. После окончания школы не стоял выбор куда поступать – только математика. Так, в 2008 году поступила в Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Кстати, к поступлению в университет по математике меня готовил мой дедушка. Он был очень рад моему выбору, и до сих пор на всех семейных мероприятиях говорит о том, что я его последователь.

- Расскажите о переезде в Германию, чем вас так заинтересовала компьютерная наука?

- В 19 лет выиграла программу DAAD - это немецкая программа по обмену студентами, они выделяют стипендии на прохождение практики. После приезда в Берлин, поняла, что хочу заниматься компьютерными науками, развиваться именно в этой сфере. Потом я выиграла программу по учебе за рубежом, но эта уже была программа, когда DAAD выбирало студентов, а наше государство оплачивает учебу. Стать участником данной программы довольно сложно. Из Азербайджана тогда по компьютерным наукам прошли только трое. Затем, я поехала в Германию и начала обучение в магистратуре.

- Скажите, на момент переезда знали ли вы немецкий язык? Как проходила адаптация?

- Я немецкий не знала. Обучение проходило на английском языке, но и он у меня на тот момент был на разговорном уровне. На занятиях я должна понимать, что говорит профессор, должна была решать задачи, вначале это было немного сложно. Но с освоением иностранных языков у меня никогда проблем не было, сейчас я говорю уже на пяти языках. Думаю, что адаптация у меня прошла быстро, потому что я очень коммуникабельный человек, люблю работать с людьми. К концу моей программы у меня были самые хорошие оценки, магистерская диссертация у меня была одна из самых лучших.

- А в бытовом плане тяжело было?

- Я человек, для которого трудности, это не препятствие. Конечно, возникали сложности, но, думаю, это не такие большие проблемы. Сложно, это когда у тебя в учебе проблемы, или ты не можешь сдать какой-то проект, а бытовые вопросы всегда можно решить.

- Как семья восприняла ваш переезд в другую страну?

- У меня очень традиционная азербайджанская семья со своими устоями. Но мои родители мне доверяют, в чем мне очень повезло, я знаю, что всегда могу рассчитывать на их поддержку, думаю, для девушки это всегда большой плюс. Каждый день общалась с родными, поэтому не чувствовала себя вдалеке от них.

- Скажите, уезжая учиться в магистратуру, уже знали, что останетесь в Германии?

- В магистратуре училась два с половиной года. Если честно, не планировала оставаться в Германии, я и не осталась. В 2015 году, когда закончила магистратуру, вернулась в Азербайджан и три года проработала тут, преподавала в Университете Хазар и British School in Baku, а также у меня были свои проекты. У меня всегда было желание вернуться и сделать что-то полезное для своей страны. Работала над проектом, для женщин в IT, которым мы старались дать практические навыки для применения их в информационных технологиях, параллельно реализовывала проект для детей.

- Что послужило толчком для возвращения в Германию?

- Единственной моей мотивацией было, что я хотела работать над докторантурой. Ее темой выбрала именно искусственный интеллект, машинное обучение. Я решила сделать это за рубежом, рассматривала не только Германию, заявки подавала в Швейцарию, Великобританию, Австрию. Получила положительный ответ из Австрии и Германии. В Берлине я уже жила, а также, учитывая и другие факторы, в 2018 году переехала туда. Сейчас работаю в Центре изучения систем искусственного интеллекта при Институте Вейзенбаума (Weizenbaum) в Берлине. Weizenbaum - консорциум из пяти университетов и исследовательских институтов в Берлине и Брандебурге. Мы работаем над прорывными технологиями и их влиянием на социум. Разные группы занимаются различными технологиями, моя группа - именно искусственным интеллектом, в группе нас 7 человек. У каждого из нас различные исследовательские вопросы – у меня инклюзивность, этика искусственного интеллекта. Это когда дизайн разных систем для одной группы подходит, а для другой, например, афроамериканцев – не подходит, допустим, когда система не может их распознать, или когда какие-то системы дискриминирует женщин.

- Те исследования, которые вы проводите, секретные?

- Некоторые да, например, мы работаем с немецкой кредитной системой. Там все конфиденциально.

- Чем вас привлекает область искусственного интеллекта?

- Думаю, что искусственный интеллект поменяет, и уже меняет все вокруг нас. Даже обыкновенная социальная сеть, или какие-то приложения, которые мы ежедневно используем - все это меняет мир, и в течение нескольких десятилетий еще многое изменится. Для меня это сфера вызывает большой интерес, она не только техническая, она психологическая, социальная, в ней очень много аспектов. Думаю, нам всем повезло, что мы живем в этот период - видим все эти прорывные технологии, как они появляются, входят в нашу жизнь. Мне интересно быть в центре этого процесса. Поэтому я заняла позицию исследователя, я хочу влиять на этот процесс.

- А какие профессии будут актуальны, скажем, лет через 10-15?

- Конечно, профессии, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением, они будут очень востребованы. А такие профессии как операторы, выполняющие какие-то процессы, все это можно автоматизировать, и они уже автоматизируются и в течение 10 лет эти профессии уже будут не нужны. Я бы назвала навыки, необходимые в течение нескольких десятилетий. Так, считать файлы Excel, это компьютера делают лучше и в сто раз быстрее чем мы, а вот человеческие качества - критичное мышление, эмоциональный интеллект – это те вещи, которые, конечно, нужно развивать в себе, потому что они будут востребованы.

- В будущем роботы и люди разделят обязанности?

- Мы, исследователи, очень хотим, чтобы будущее выглядело так, чтобы искусственный интеллект не заменял людей, а помогал им. Чтобы система в каких-то спорных ситуациях помогала, давала правильное прогнозирование. Но и мы точно не знаем каким будет будущее. Может, будет реальный прорыв, где искусственный интеллект будет заменять людей на каких-то позициях.

- Вас не пугает, что в будущем все, и мы в том числе, будем зависеть от искусственного интеллекта. Получается, что человек будет не нужен?

- Вся наша исследовательская работа состоит в том, чтобы найти ответ на этот вопрос. Моя позиция такая, что, конечно, это все пугает, и если мы не будем регулировать все правильно сегодня, завтра будут проблемы.

- Получается, роботы могут захватить мир?

- Не все так плохо, потому что человек создает эти технологии. И он вправе и может регулировать все данные, попадающие в эту систему. Конечно, говорят, что неизвестно, что происходит в черном ящике искусственного интеллекта. В нашей исследовательской работе мы создаем системы, которые еще и объясняют, что внутри черного ящика.

- С какими заблуждениями от простых людей об искусственном интеллекте вы чаще всего сталкиваетесь?

- Те, кто не вникают в технологии, думают, что искусственный интеллект - это роботы, которые могут говорить и похожи на людей. Но, это не так, искусственный интеллект это технологии, которые внедрены и в наши смартфоны, в различные приложения, которые мы используем. Конечно, эти технологии могут быть использованы и для роботов и экспертных систем. Самое, интересное, что некоторые люди складывают свое мнение об искусственном интеллекте только по голливудским фильмам, сюжеты которых посвящены этой теме.

Также некоторые компании при разработке и производстве продукции, указывают, что был использован искусственный интеллект, хотя на самом деле искусственный интеллект там не использовался. Была, например, базовая дата-аналитика, а они пишут об искусственном интеллекте, и используют это для маркетинга и пиара.

- Получается, упоминание искусственного интеллекта помогает повысить продажи?

- Конечно, порой и продажи возрастают, и инвесторы готовы вкладывать в эту продукцию.

- Как обстоит дело с искусственным интеллектом в Азербайджане?

- Я лично знаю много ученых, которые занимаются этой сферой. Есть ученые в Национальной академии наук Азербайджана. У нас в индустрии тоже много компаний, которые используют искусственный интеллект, машинное обучение, делает это банковский, телекоммуникационный сектор, сектор сельского хозяйства.

- Бытует мнение, что мир науки всегда был мужским, попасть в него и утвердиться женщине сложно?

- Дискриминация начинается у нас в голове, когда уже априори считаешь себя ущемленной, и думаешь что мужчины лучше меня. Когда этих мыслей нет, то дискриминацию ты не чувствуешь. В Азербайджане я участвовала в разных олимпиадах и была единственной девушкой в аудитории, и на семинарах, и воркшопах, и никогда у меня не было ощущения, что меня не воспринимают всерьез. Я пришла учиться, получать новые знания, у меня и тогда была своя цель, и сейчас есть. Конечно, есть и мужчины исследователи лучше меня, и женщины, но я не делаю разделений.

- Вы планируете вернуться в Азербайджан?

- Пока я не могу точно сказать. Я мечтаю открыть в Баку образовательный центр.

- А награды, может, мечтаете получить Нобелевскую премию…

- У моей мамы есть мечта, чтобы я получила Нобелевскую премию. А я всегда стараюсь быть примерной дочерью, так что посмотрим (улыбается). Мои премии и награды – это как шаг, который помогает мне развиваться.

(Автор: Джани Бабаева)

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