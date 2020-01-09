25 лет в эфире! Рахиб Азери – от космонавтики и дискотеки, все началось с возраста Христа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня мэтр азербайджанского эфира, теле- и радиоведущий, знаток джаза, пресс-секретарь Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", лауреат национальной премии "Хумай",заслуженный работник культуры Рахиб Азери отмечает 25-летие творческой деятельности, сообщает Trend Life.

Именно 9 января 1995 впервые в радиоэфире прозвучал голос Рахиба Азери, который сегодня легко узнаваем, и, выражаясь современным языком, стал настоящим брендом. Это голос – очень добрый, привязывающий к себе своей интонацией и культурой общения, повествующий о самых важных событиях мира музыки, истории и искусства. Не только голос, но и особая аура интеллигентного, интеллектуального и скромного человека по праву заслужили большое уважение к Рахибу Азеру. Свою творческую жизнь он посвятил пропаганде истории и культуры страны, национальной и мировой музыки, был ведущим многих вечеров музыки и юбилеев известных личностей.

"Моя деятельность охватывает многие сферы, но именно профессия радиоведущего проходит красной строкой в моей жизни. 25 лет в радиоэфире – это самая замечательная и интересная пора моей жизни. Впервые в эфир вышел, как говорится в возрасте Христа, в 33 года, и с тех пор никогда не гнался за рейтингом, а старался делать качественные передачи, которые охватывали бы историю, культуру, искусство, обычаи и традиции нашего народа. Однажды, когда исполнилось 10 лет моему первому выходу в эфир, я посчитал, что за эти годы был в прямом эфире 8760 часов! Это получается ровно 365 дней, или целый год! Если взять в целом 25 лет работы в радиоэфире, то получается два с половиной года! И это просто замечательно, так как я очень люблю радио, на протяжении этих лет занимаюсь любимым делом, что доставляет мне огромное удовольствие. И я очень рад, что есть последователи. Мой воспитанник – сегодня один из самых креативных и профессиональных радиоведущих – диджей Фатех, который, несмотря на то, что сам в эфире около 20 лет, везде называет меня своим учителем. И это очень приятно", - сказал в интервью Trend Life Рахиб Азери.

А ведь в детстве, как и многие мальчики, мечтал стать космонавтом. Тогда перед глазами был образ Юрия Гагарина. Однако, поступил в Нефтяную академию, по профессии энергетик. Десять лет работал по профессии, дослужился до должности заместителя начальника двух управлений - "Пусконаладочное" и "Лифтмонтаж". Представляете Рахиба Азери в этих должностях, если бы он продолжил работу в этой сфере? Более того, в начале 80-х даже вел самые популярные дискотеки города. Однако, еще в юношестве его завлек образ человека, который всегда куда-то бежит с сумкой на плече, добывает информацию с магнитофоном. В 1971 году на экраны вышел первый фильм про журналиста "Главное интервью", который снял Эльдар Гулиев, и Рахиб еще больше влюбился в этот образ. Прошло более двадцати лет, и эта мечта осуществилась. В 1994 году, когда открылся ANS, он броcил работу, и предложил сценарии для радиоэфира 102 ANS ÇM. Первая передача была посвящена известному музыканту Филу Коллинзу, вторая - Рашиду Бейбутову. Только после этих передач его зачислили в штат. Это памятное событие произошло 9 января 1995 года. Передача тогда называлась "Ретро" и выходила она в эфир ровно пять лет.

Рахиб Азери является единственным радиоведущим на Южном Кавказе и Средней Азии, который на протяжении 25 лет ведет различные проекты, снискавшие любовь миллионов зрителей и слушателей. Он является автором и ведущим таких популярных телепроектов как "Kiçik-qala, 84", "Bizim kino", "Yurdumun dəyərləri" и т.д. Работал в радиоэфире ANS ÇM (1995-2003), Anten FM (2003-2007), Lider Jazz FM (2007-2012) и Burc FM (2012-2016). В последние годы является радиоведущим передачи "Azerijazz" Xazar FM и ведущим телепроекта "Sirdaş" Xazar TV, который рассказывает об исторических местах Баку и пригородах, ярких моментах из жизни кино и музыки наших корифеев, уникальных местах планеты.

Радио, наравне с телевидением, остается самым массовым и доступным способом передачи информации. Поэтому уже многие десятилетия данная профессия не теряет свою привлекательность и востребованность.

"Радиоведущий – это не просто голос из динамика радиоприемника. Это человек, способный посредством своего таланта создавать настроение слушателей, знакомить с музыкальными новинками и текущими новостями в эфире. Главная особенность профессии – общение со слушателями только при помощи голоса. Поэтому радиоведущий должен обладать прекрасной дикцией, отличаться харизматичной подачей информации, быть эрудированным и обладать гибким мышлением, чтобы всегда удерживать внимание аудитории. Хороший радиоведущий умело расставляет акценты в своей речи и формирует у слушателей определенное мнение", - говорит Рахиб Азери.

58-летний Маэстро продолжает активную творческую деятельность, а в преддверии 2020 года даже стал победителем суперигры новогоднего выпуска "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем.

От имени коллектива МИА TREND поздравляем Рахиба Азери со знаменательным событием в жизни и желаем дальнейших успехов!

(Автор: Вугар Иманов)

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