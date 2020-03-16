Эксклюзивное интервью с исполнителем роли Чингиза Садыхова в сериале "Магомаев" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life эксклюзивное интервью с исполнителем роли пианиста, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Чингиза Садыхова - российским актером кино, театральным режиссёром, музыкантом и певцом Александром Нестеровым. Как оказалось, его бабушка родом из Баку, жила в Ичери шехер! Он даже предлагал сыграть роль с бакинским акцентом. Более того, он основательно изучил жизнь и творчество Чингиза Садыхова, что достойно большого уважения.

- Александр Леонидович, на Первом канале России с успехом идет сериал "Магомаев". Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о работе над картиной и созданием образа нашего известного композитора Чингиза Садыхова.

- Это было большой ответственностью. Прежде, чем приступить к съемкам, я постарался максимально изучить творчество Чингиза Садыхова, посмотрел различные материалы и видео. У меня есть музыкальное образование, но естественно - я так не владею фортепиано, как великий азербайджанский пианист, которого мне посчастливилось играть. Поэтому я старался хотя бы максимально визуально приблизиться к технике его исполнения, чтобы для зрителей это было достаточно правдоподобно. А самое главное, это атмосфера того времени, чем тогда дышали и жили творческие люди. Ведь время было не простое, и в фильме это отображено, была очень серьёзная цензура, согласовывался весь репертуар, и вообще не было свободы творчества. А для творческого человека самое тяжелое это творческая несвобода. Поэтому, думаю, именно из-за этого Чингиз Садыхов в свое время покинул родину и переехал в США, где пользовался большой популярностью и даже имел благодарность от президента США Билла Клинтона. Очень интересная личность! Как известно, Чингиза Садыхова и Муслима Магомаева связывала многолетняя дружба и творческая деятельность. Но это произошло не сразу, так как они работали с другими музыкантами и коллективами. Чингиз Садыхов сотрудничал с такими прославленными азербайджанскими исполнителями как Рашид Бейбутов, Бюльбюль и другими. Как музыкант имел одну совершенно уникальную особенность – он был способен молниеносно транспонировать большое количество музыкального материала в другие тональности. И собственно так и произошло. Например, в 1962 году Муслим Магомаев, ему шел 21 год, должен был петь в Кремлевском Дворце съездов арию Фигаро и песню "Бухенвальдский набат". Тут неожиданно выясняется, что из-за неважного самочувствия Муслим Магомаев должен спеть арию на тон ниже: вместо до-мажор - в си-бемоль-мажор, музыканты меня поймут. Си-бемоль-мажор для аккомпаниатора - тональность очень трудная, потому что все нужно играть на черных клавишах. И пианисты стали отказываться от работы. Тогда позвали Чингиза Садыхова. Это был действительно музыкант от Бога, который имел не только технику, но и потрясающий музыкальный слух. Поэтому, для меня это огромная ответственность и честь сыграть роль такого большого музыканта.

- Сразу видно, что Вы очень хорошо подготовились, чтобы воплотить этот образ. Нам это очень приятно. Во время съемок сериала "Магомаев" в 2018 году впервые побывали в Баку?

- За год до этого я был в Баку, планировал поставить спектакль совместно с Азербайджанским академическим музыкальным театром, но, к сожалению, по разным причинам он пока не состоялся. Баку - город для меня особенный и всегда был в моем сердце, потому что моя бабушка Галина Ильинишна родилась здесь, жила в Ичери шехер – древней части столицы Азербайджана. Она до сих пор жива, ей 86 лет, и всегда делится приятными воспоминаниями о Баку. И с детства у нас в доме были гости и друзья из Баку, я вырос в атмосфере этих замечательных людей. И во время визитов в Баку старался посетить те места, о которых слышал с детства. Конечно, названия многих улиц изменились, но я нашел дом, где жила моя бабушка по улице Большая садовая, 12. И это было очень приятно. Я старался больше времени проводить в Старом городе, для меня это было большой радостью. И, конечно же, меня очень впечатлил современный Баку с его гармонией древней восточной архитектуры.

- Вы играете в сериале друга Муслима Магомаева, а чем для вас лично является творчество великого исполнителя, который говорил "Азербайджан – отец, Россия-мать".

- Муслим Магометович помимо того, что был великим музыкантом и уникальным явлениям на советской эстраде, он образец мужского достоинства и чести, невероятного благородства и справедливости, щедрости, человек слова, который умел по-настоящему дружить и любить. И таким был всегда! Личность Магомаева является ярким примером для многих поколений! Он был абсолютно другим и международной звездой. К сожалению, в те годы были серьёзные ограничения, и ревность со стороны советского правительства не давала ему достаточно гастролировать. Сегодня артист такого масштаба точно завоевал бы весь мир! А для нас, артистов, Муслим Магомаев – это пример как нужно жить в искусстве. Это без пафоса! Очень важно не только какой артист на сцене, но и в жизни. Муслим Магомаев всегда относился с большим уважением к окружающим его людям вне зависимости от его положения в обществе. Поэтому и к нему относились с большим уважением и по-прежнему любят и почитают. Он работал с потрясающими и талантливыми композиторами и музыкантами, вокруг него всегда были замечательный и дружеская атмосфера, и мне очень хотелось бы оказаться в такой творческой среде.

- Помимо того, что играете в сериале Чингиза Садыхова, тщательно изучили его творчество, он ведь еще и азербайджанец. Было ли с вашей стороны внести наш характер в этот образ?

- Признаться честно, я даже готов был сыграть эту роль с бакинским акцентом. Я даже выучил ряд выражений на азербайджанском языке, но это не соответствовало концепции сериала. Потому что Муслим чисто говорил на русском языке, и Чингиз должен был соответствовать. Хотя я уверен, что в те годы у Муслима все-таки был небольшой акцент. Но все равно старался привносить в образ колорит, не делая большого акцента. Мне очень хочется вернуться в Баку и поставить большой музыкальный спектакль по произведению Михаила Лермонтова "Ашуг Гариб", которое было создано великим русским поэтом во время визита в Азербайджан. Это моя мечта сделать такой спектакль в Баку, который покажет величие азербайджанской культуры, и привлечет большое внимание зрителей.

- У вас богатая творческая деятельность в кино и театре. А чем для Вас лично стала роль в сериале "Магомаев"?

- Это очень важная веха в моей творческой жизни. Во-первых, потому что впервые погрузился в образ человека другой культуры, совершенного другого времени и самое главное - впервые в жизни сыграл исторического персонажа, которого почитают на родине. Это большая ответственность и другой тип актерского мышления, потому что думаешь не только воплотить этот образ, но и проникнуть вглубь характера человека. Историческую роль играть крайне тяжело. На мой взгляд, Милош Дикович вообще столкнулся с большими трудностями при воплощении образа Муслима Магомаева, и это с его стороны отважный шаг согласиться сыграть эту роль. Он сыграл с достоинством, но судить, конечно, зрителям. А для меня будет большой наградой, если азербайджанские зрители благодаря исполненной мною роли Чингиза Садыхова, вновь вспомнят об этом прекрасном музыканте, и будут слушать его музыку.

Чингиз Садыхов родился 5 апреля 1929 в Баку. Окончил школу для одарённых детей при консерватории, открытую выдающимся композитором, основоположником азербайджанского профессионального музыкального искусства, народным артистом СССР Узеиром Гаджибейли (ныне школа имени Бюльбюля). Затем учился на факультете фортепиано Азербайджанской государственной консерватории, в аспирантуре Московской государственной консерватории, был учеником профессора Александра Гольденвейзера. Работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, директором 16-й музыкальной школы Баку, художественным руководителем творческого объединения "Азконцерт", организатором и преподавателем Института искусства в Йемене, советником министра культуры и туризма, был профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. На одну сцену с этим прославленным музыкантом выходили известные исполнители Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, Бюльбюль, Шовкет Алекперова, Мирза Бабаев, сестры Фидан и Хураман Гасымовы и многие другие. В 1994 году Садыхов вместе с супругой Джейран ханум переехали в США, жили в Сан-Франциско и Сан-Хосе. Обе дочери - музыканты: старшая пианистка, а младшая - скрипачка. Преподавали музыку в городе Сан-Хосе штата Калифорния. Скончался 30 декабря 2017 года в Сан-Франциско (США). Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)