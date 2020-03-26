Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО)

Интервью 26 марта 2020 14:59 (UTC+04:00)
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Анар Халилов, молодой талантливый актёр родом из Баку, выпускник знаменитого московского Театрального института имени Б.Щукина, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своей работе в российских и азербайджанских кинопроектах.

– Анар, вы живёте в Москве уже много лет. Часто ли бываете на родине, чего вам больше всего не хватает?

– Я всего три года от рождения прожил в Баку, это нельзя назвать осознанным возрастом. Но каждый раз, когда я туда прилетаю, то понимаю, что в Москве мне не хватает этого свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких, как в Азербайджане.

– Вы серьёзно занимались танцами, рисованием, обучались ландшафтному дизайну. Почему именно актёрская стезя привлекла вас больше других?

– Я понял, что именно актерская профессия может совместить все мои многочисленные интересы. Если бы я выбрал танцы, то смог бы только танцевать, если рисование – только рисовать. А актёрское ремесло позволяет заниматься всем и воплощать это в своих ролях. По-моему, это здорово!

– А в Щукинское училище поступили сразу? Что в учёбе было самой большой радостью, а что, возможно, вызывало проблемы?

– Да, мне повезло – я понравился и поступил с первого раза. Это редкость, так как там на каждое место приходится 370-400 человек. Самой большой радостью в учёбе для меня был первый курс, на котором мы познавали самих себя. Я считаю, что каждому человеку на планете нужно пройти первый курс театрального института. Открытость это то, чего часто не хватает людям. Очень важно, чтобы человек жил полноценной жизнью, не был зажат и скован, выбирал то, что значимо именно для него и его семьи.

– В 2016 году в Щуке появился целый курс будущих актёров и режиссёров, набранный в Азербайджане. Как по-вашему, идея плодотворная? Во время обучения с соотечественниками не пересекались?

– Они ещё учатся, сейчас на четвёртом курсе, и со многими ребятами мы общаемся. Любой целевой курс – это, несомненно, плодотворно. Я очень уважаю Щуку за то, что там каждый год набираются целевые курсы из разных стран мира. Сейчас кроме азербайджанского курса учится ещё бурятский курс, а параллельно со мной учился курс республики Коми. В Щуке учились даже японцы. Это невероятно круто и позволяет людям быть наиболее интернациональными. Я считаю, что это очень важно, ведь, независимо от того, кто к какой национальности принадлежит, мы все живём на одной планете.

– О вас тепло отзываются и ваши наставники, как, например, Людмила Максакова, и старшие коллеги, как Станислав Садальский. А кто из российских коллег или режиссёров, с кем вам довелось поработать, произвёл на вас наибольшее впечатление?

– Да, я обожаю Людмилу Васильевну Максакову, это мой учитель. Из режиссёров, с которыми я работал, хотел бы выделить, например, Михаила Шевчука, у которого я снялся в своём первом полнометражном фильме «Танцуй со мной», а недавно – в новом фильме «Маск-Е-рад». Это очень сложное кино, в котором я сыграл одну из главных ролей.

– Расскажите, пожалуйста, о других ваших новых ролях в российских проектах: «Бархатный сезон», «Гости», «Русские горки»…

– «Бархатный сезон» – это проект из четырёх серий, что для сериала не так много. Но, несмотря на небольшое количество съёмочных дней, моя роль стала полноценной и насыщенной, я даже не ожидал такого. Получилось, как мне кажется, очень достойно. Кстати, продюсером «Бархатного сезона» выступила азербайджанка Гуля Аскарова, с которой мы на этой почве многое обсудили: Баку, азербайджанские национальные традиции и особенности.

Съёмки фильма «Гости» оказались сложными, но стало отличным опытом. «Гости» был первым фильмом ужасов, в котором я снялся, а новый жанр – это всегда здорово.

«Русские горки» – это сериал, в котором я сыграл небольшую, но очень характерную роль. Для меня, актёра типажа «героя-неврастеника», сыграть характерную роль – это ново и смело. Сериал ещё не вышел, так что я не могу пока сказать о нём больше, но роль у меня там отрицательная.

– Вам довелось сниматься и в азербайджанском проекте, психологической драме Ильгара Сафата «Ичери Шехер». Расскажите, пожалуйста, об этом опыте.

– В «Ичери Шехер» я снялся благодаря тому, что меня заметил режиссёр Ильгар Сафат – именно он дал мне эту возможность. Это был очень интересный опыт и, одновременно, одна из самых сложных актерских работ для меня, поскольку я не знаю азербайджанский язык. Текст моей роли был разделён на три столбика: азербайджанский текст, транскрипция и перевод – выучить всё это оказалось непросто. Играя, приходилось думать, что я говорю, как это нужно интонационно произнести и сыграть. Мой мозг параллельно выполнял множество задач – это было очень сложно. После этого опыта я подумал, что могу сыграть абсолютно всё, на русском языке мне не будет сложна любая роль.

– Какой из героев, которых вы уже успели сыграть в кино или на сцене, вам ближе всех, и чем? А какая роль далась сложнее всего?

– В кино самой сложной для меня была роль князя Звездича в фильме «Маск-Е-рад». Это отрицательная роль, как и все персонажи фильма. Мне нужно было сыграть практически подонка, и режиссёр говорил, что мне не стоит бояться делать это, поскольку с моей природой и внешностью подонка из меня всё равно не получится. Это было и смешно, и сложно. А моя самая любимая роль на сцене – Дональд Бейкер в спектакле моего учителя и замечательного режиссёра Ирины Пахомовой «Эти свободные бабочки». Там я сыграл слепого от рождения парня. Это спектакль про свободу, про выбор, про взросление. Он о том, как человек, будучи слепым, выходит из зоны комфорта, которую всю жизнь ему обеспечивала мама. Конфликт матери и сына – это очень сложная тема.

– Недавно вы снялись в совместной фотосессии с известной российской актрисой Аглаей Тарасовой. Как возник этот проект?

– Это был фотопроект Елены Дунаевой, с которой я дружу. Аглая очень открытая и яркая личность, работать было интересно и комфортно. У нас получилась очень киногеничная история, без какого-либо эротизма, совершенно не скандальная.

– В вашем актёрском досье – фехтование, езда на лошади, фигурное катание, ролики и скейтборд, ходьба по канату, стенд-ап и клоунада, пение, рисование, гимнастика... Как вы успели получить столько непростых умений? Что из них сейчас больше всего занимает вас в качестве хобби?

– У меня было очень активное детство, мне нравилось всё – я просто не мог сидеть на месте из-за огромного количества энергии. Сейчас мне интереснее всего ролики, акробатика, и особенно я обожаю живопись, потому что она успокаивает, а в нервной актёрской профессии очень важно уметь прийти к миру с самим собой.

– Если пофантазировать об идеальной для вас роли, то в каком жанре, у какого режиссёра и в какой стране этот фильм был бы снят?

– Это было бы три талантливых режиссёра: Ксавье Долан, Эмир Кустурица и Вуди Аллен. Когда ты работаешь с такими режиссёрами, не имеет значения, в какой стране и какая это будет роль, мне только важно, чтобы роль была главной, поскольку хочется поработать с мастерами максимально полноценно. Это моя мечта!

Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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