Она прилетела на Северный Кипр дней на 40, а осталась… – как коронавирус повлиял на творчество Асмер Нариманбековой (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, которая живет и работает как в Париже, так и в родном Баку, сейчас находится на Северном Кипре - в городе Лефкоша.

"Здесь я с начала февраля, прилетела по приглашению представителей Музея современного искусства, который сейчас строится в городе. Мой визит связан с подготовкой большого проекта, в рамках которого приглашаются художники из разных стран мира. Им предоставляются все необходимые условия – творческие мастерские, материалы, а они, в свою очередь, создают определённое количество картин для экспозиции. Меня пригласили во второй раз - была здесь в декабре 2019 года. И после первого визита поступило приглашение на более долгий срок - 40 дней, для того, чтобы я подготовила работы для персональной выставки. Моя персональная выставка была намечена на 16 марта, но, к сожалению, из-за распространения коронавируса ее пришлось отложить на неопределённый срок", - сказала она.

Асмер Нариманбекова рассказала, что когда летела на Северный Кипр, то даже не могла представить, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции станет столь опасной.

"В феврале, когда летела на Северный Кипр, в Китае буйствовал коронавирус, но в мире ситуация не была столь серьезной. Летела сюда транзитом - из Парижа вылетела в Стамбул. В аэропорту Стамбула в ожидании своего рейса встречала туристов в медицинских масках. На тот период я даже не могла подумать, что вирус стремительно начнет распространяться по всему миру, страшно стало потом… Когда уже начала работать на Северном Кипре, в новостях стало появляться все больше и больше страшной информации, стало понятно, что тучи сгущаются", - отметила она.

Асмер Нариманбекова добавила, что карантинный режим на Северном Кипре был введен 13 марта.

"После того, как объявили карантинный режим, было отложено открытие и моей выставки на более поздний срок. Мне продлили контракт, я продолжаю работать здесь, количество картин прибавляется. Условия карантина здесь достаточно жесткие, без особого разрешения запрещается покидать территорию кампуса, где мы живем и работаем", - сказала художница.

Асмер Нариманбекова подчеркнула, что в столь сложный период радость и успокоение ей приносит любимое дело.

"Моя профессия приносит много радости. Когда ты пишешь картины, то отключаешься от внешнего мира, занимаешься только творческими проблемами, думаешь о произведении, его композиционном и цветовом решении. Так проходит время. Как только творческий процесс заканчивается, ты вновь окунаешься в новостные сводки, и тут, конечно, многое начинает пугать", - сказала она.

Заслуженный художник Азербайджана, обращаясь к соотечественникам, призвала их соблюдать режим самоизоляции.

"Следя за сводками новостей о ситуации в мире, наблюдаю за количеством заболевших и скончавшихся - это страшно, люди уходят из жизни, оставляя несчастными своих родственников. Поэтому призываю всех своих соотечественников со всей серьёзностью отнестись к правилам и нормам, предусмотренным в данной ситуации, мы должны прислушиваться к тому, что не нужно выходить из дома. К сожалению, многие не понимают серьёзности положения, не понимают, как можно заразиться, когда хорошая погода, светит солнце, цветут деревья, и в то же время происходит такой ужас - люди болеют и умирают. Я надеюсь, что если люди будут сознательны, мы быстрее пройдем этот период, и вновь войдем в привычный ритм жизни", - сказала она.

Художница подчеркнула, что в период самоизоляции нужно посвятить время любимым увлечениям.

"Скрасить будни помогут книги, хобби, выручит любовь к профессии, увлечениям. Известные певцы, музыканты, художники, находясь дома на самоизоляции, дают онлайн-концерты, делают репортажи для социальных сетей. Раньше известных деятелей искусства мы видели только на экране или в концертных залах, а сейчас они из дома радуют нас своим творчеством", - сказала она.

Отметим, что на данный момент на Северном Кипре вместе с Асмер Нариманбековой также находятся художники из Азербайджана и Грузии, которые прилетели сюда для участия в симпозиуме. Они должны были находиться здесь 18 дней, но из-за карантинного режима им продлили контракты, и сейчас они трудятся в мастерской и пишут картины для выставок.

Асмер Нариманбекова - дочь талантливого скульптора, заслуженного художника Азербайджана Эльмиры Гусейновой и выдающегося представителя азербайджанского искусства, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова.

Произведения заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой неоднократно выставлялись во многих странах мира. Ее работы занимают достойное место в галереях Нью-Йорка, а также Франции, России, Турции и в других странах.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в Азербайджане установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева)