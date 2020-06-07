Фирдовси Атакишиев отмечает юбилей! Судьба одного Актера – интересные мысли вслух (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Элегантный, с хорошими манерами человек, культурный и воспитанный, телеведущий, ведущий различных концертных программ и мероприятий, актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, лауреат национальных и международных премий, заслуженный артист Фирдовси Атакишиев отмечает 50-летний юбилей, сообщает Trend Life.

В этот день поздравляем Артиста с полувековым юбилеем и желаем дальнейших творческих свершений. Хотя, полувековой юбилей звучит не так, как мы себе это представляем. А значимость личности определяется, прежде всего, его деяниями во имя общества, для Фирдовси Атакишиев – творческой сфере. К сожалению, из-за пандемии коронавируса и карантинного режима юбиляр не может отметить это знаменательной событие на родной сцене, собрать друзей и родных за праздничным столом, но жизнь продолжается…

Он родился 7 июня 1970 года в Гяндже. С 1992 года, после окончания факультет актера драма и кино Государственного университета искусств, был принят в труппу Русской драмы, где создал множество ярких образов. Но, лично для меня, автора этого материала, при всей творческой гамме Фирдовси Атакишиева, особенно значимо воплощение им образа главного героя в спектакле "Судьба Артиста", поставленного по произведению народного писателя Эльчина Эфендиева, и повествующего о жизни и творчестве азербайджанского актера и режиссера Гусейна Араблинского. Это был настоящий триумф! Причем, он сыграл эту роль на азербайджанском и русском языке - на сцене Государственного драматического национального театра и Русской драмы, что является уникальным событием в истории национального театра. За эту роль Фирдовси Атакишиев был удостоен престижной национальной премии Джафара Джаббарлы. Но дело не в наградах и овациях зрителей, а в том, как Артист воплотил Артиста!

"Каждый актер должен быть автором своей роли, создаваемого образа. Это и делает актера неповторимым, неподражаемым и несравненным. И самое главное, нужно блестяще владеть профессией. Тогда зритель поверит в твою игру и пойдет за тобой…Театр - это живой организм. Он любит честных, преданных, умных, сильных, самодостаточных, терпеливых, выносливых и, естественно, талантливых. Учтите, в театре все условнo - деньги, золото, бриллианты не настоящие. Настоящие - только чувства, эмоции, зрительская любовь и признательность. Если вы такой же «сумасшедший», как и мы, профессиональные актеры, то - добро пожаловать! Если нет, то будьте осторожны, когда загадываете желание", - говорит актер.

Фирдовси Атакишиев является настоящим фанатиком своей профессии, в хорошем смысле этого слова, и для него ценна каждая творческая личность, каждый артист. По его словам, каждый руководитель театра должен в первую очередь ценить и беречь талантливых режиссеров и актеров, так как именно благодаря им театр живет и процветает.

"Поверьте, с уходом даже одного таланта, театр становится сиротой. Мы зачастую не замечаем этого. Многие талантливые люди становятся жертвой человеческого фактора. От этого страдает творчество, театральное искусство и наша любимая публика. Как говорили мудрые люди, если ты не в силах строить новое, не надо разрушать старое, проверенное годами и даже веками. Так что, чтобы любовь к театру была вечной, надо беречь тех, на ком стоит этот храм искусства…

Вместе с тем, не у всех артистов счастливая и ровная жизнь. Вы знаете, искусство на азербайджанском языке звучит как incəsənət, буквальный перевод - нежная или же изящная профессия, ремесло. Несмотря на это, оно очень жестокое, порой даже безжалостное. Нужно иметь крепкую силу воли и терпение, чтобы противостоять трудностям. Наша профессия - как бег с препятствиями, очень трудна, но до финиша надо дойти победителем".

Бег с препятствиями, трудный путь – но сладок финиш победителя. А что для этого нужно? Уверенность в своих силах, безмерное трудолюбие и любовь к профессии.

"Порой поражаешься, когда спортсмен без каких-либо особых физических данных становится олимпийским чемпионом, обходя соперников, которые в два раза сильнее и выносливее его. Если посмотреть на жизненный путь таких людей, можно увидеть одинаковую закономерность. Все они никогда не сдаются, усердно работают над собой и идут к поставленной цели. Многие из них не имеют особой поддержки со стороны и делают все сами. Однажды, китайскую версию популярного во всем мире шоу талантов выиграл молодой парень-инвалид, который великолепно играл на пианино пальцами ног. Руками пользоваться он не мог, так как они у него отсутствовали. Наверняка, на протяжении всего конкурса он не раз сомневался в том, что, будучи инвалидом, сможет добиться такой популярности и обойти тысячи не менее талантливых претендентов. Я уверен, что многие в него не верили. Другие убеждали его прекратить бороться и зажить спокойной жизнью. Но именно вера в себя и уверенность в победе позволила молодому человеку одержать безоговорочную победу не только в конкурсе, но и над своим недугом.

Есть немало популярных людей, у которых дар от рождения. Другим нужно работать изо всех сил, чтобы стать успешным. Есть множество примеров, когда слабые и бедные люди, без поддержки добивались в жизни успеха. Конечно, определенная доля удачи должна присутствовать. Как сказал один известный спортсмен: "Чем больше я верю в свои силы и работаю над собой, тем больше мне везет". Я с его высказыванием согласен на все сто процентов".

Фирдовси Атакишиев поддерживает популярных людей, как говорится – звезд, которые становятся объектами нападок в СМИ и соцсетях.

"Известность и слава, как правило, могут доставить неприятные хлопоты. Личная жизнь бизнесменов, врачей или рабочих редко бывает интересна кому-то, кроме них самих и их знакомых. Никто в этом случае не будет рассказывать посторонним, что их сосед-алкоголик или что их бывший одноклассник изменил жене. Зато люди с удовольствием обсуждают звезд шоу-бизнеса и их проблемы, и готовы при любой возможности ткнуть в них пальцем.

Люди искусства уязвимы намного больше обычных людей. О звездах всегда говорят, кто-то их осуждает, кто-то завидует, и эта зависть плавно переходит в ненависть. Наряду с преданными фанатами, всегда найдутся те, кто захочет причинить вред не только имиджу звезды, но в некоторых случаях и его благосостоянию и самой жизни.

Конечно, публичные люди обречены быть под прицелом постоянного внимания, обсуждения и осуждения. Такова цена успеха, и стремящиеся к "звездности" сами выбрали ее. Но это все же не оправдывает излишнюю агрессивность и злорадство некоторых поклонников по отношению к своим кумирам. Законы человечности еще никто не отменял, независимо от того, звезда перед нами, или рядовой гражданин. Очень хочется сказать в этой связи: люди, будьте доброжелательнее! И не нужно смотреть на своих кумиров через увеличительное стекло. Они тоже - люди, имеющие свои слабости и недостатки. У них тоже бывают проблемы, и им тоже бывает больно..."



И считает, что актер при всей своей доступности должен оставаться загадкой.

"Вообще, я не любитель полностью раскрываться. По-моему, творческие люди в глазах публики должны иметь какую-то загадку. Иначе они просто перестанут быть интересны. И в этом плане я совсем не понимаю тех, кто ради рейтинга полностью "обнажается", рассказывает все свои секреты, выкладывает все самое личное. Ну да, благодаря этому о них поговорят еще недельку, а потом? А потом интерес спадет, и придется уже выворачиваться наизнанку. Нет, это совсем неправильная позиция, по-моему".

Актер также выступал на Творческой сцене ÜNS, сыграл в более десяти азербайджанских фильмах и российских сериалах, среди которых "Русский перевод" и "Дронго". Но особое место в творчестве также занимает телевидению, которому отдал около двадцати лет жизни. Он был ведущим проектов, которые всегда вызывали интерес зрителей. При этом, никогда не гнался за рейтингом.

"Я тот человек, который воспитывался на советском телевидении. Подчеркиваю, не смотрел, а именно воспитывался. Я слышал прекрасную речь нашего ведущего Рафика Гусейнова. Он уважал себя, азербайджанский язык, телевидение. Этот человек в совершенстве владел и русским, и азербайджанским языком. А Роза Тагиева, Офелия Санани! Телевидение - лицо страны, лицо нации…У меня достаточно насыщенная и богатая телевизионная биография. И мне приятно, когда зрители вспоминают мои передачи 10-летней давности... Честно говоря, рейтинг передачи меня не интересует. Я нахожусь на той стадии, когда должен много работать, и у меня просто нет времени оглядываться назад. Посудите сами, рейтинг - это простая статистика. И, если бы я думал о рейтинге, то потерял бы уважение своей аудитории, чем я очень дорожу…Есть одежда "от кутюр" и есть то, что мы называем товаром народного потребления. Так вот, я стараюсь делать "передачу от "кутюр"".





Супругой актера является известный режиссер, народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде, которая трепетно отзывается о нем.

"Не зря говорят о том, что браки рождаются на небесах, и я думаю, что к нашей паре это имеет самое прямое отношение, мы будто были знакомы с самого рождения. Его папа ушёл из жизни рано, и я не устану благодарить его родителей, маму, за то, что они воспитали такого сына. Я считаю, что Фирдовси - самый красивый в семье, хотя то, что он красивый мужчина, считаю не только я, но и многие женщины нашей страны и России (улыбается). Его внешность и внутреннее содержание удивительно гармоничны. Он необыкновенной души человек! Он любящий сын, отец, муж. Он никогда никого не оскорбит, но не приведи Господь его разозлить! Это буря, тайфун и тогда надо бежать, прятаться! Но мы с сыном знаем его характер, всегда чувствуем, когда и что сказать. Ещё он не переносит одиночества, даже ключи от дома брать не любит, ему очень важно, чтобы дома его ждали мы с сыном. Открою маленький секрет - он ещё и изумительно вкусно готовит, я бы даже сказала, что он творит".



Интересно, Фирдовси часто играет в спектаклях, которые ставятся Ираной Тагизаде. И здесь ему приходиться полностью подчиняться своей супруге.

"В моей профессии вообще не приемлемо неповиновение, режиссёр - это сердце спектакля и актеры, вне зависимости от регалий, званий, дружбы и пола должны подчиняться режиссёру. Как только мы заходим в дом, все остается за порогом. Я уважаю и очень ценю мужа. Иногда мы сидим дома и я говорю: "Фирдовси, какой ты у меня замечательный!", а он в ответ: "Ну что ты, прекрати, ты просто меня любишь". Дома я, конечно, играю вторую роль, потому что в семье главный - мужчина. Я не стремлюсь к лидерству, во-первых я слишком умна, чтобы не делать этого и советую всем женщинам поступать так же. Дома женщина, прежде всего, должна оставаться женщиной. В сложные моменты Фирдовси очень помогал мне, был опорой и стал для меня во сто крат выше. Он очень мудрый. Если поступаю так, как посоветовал он, вижу, что я на правильном пути. Он очень хорошо разбирается в людях. Он настоящий мужчина, он все делает правильно, иногда даже слишком. Муж очень заботится о сыне Армане и обо мне, исполняет все мои прихоти, знает, что я обожаю одеваться в премиум брендах, и какие косметические средства предпочитаю. Что скрывать, я привыкла к роскоши, красивым вещам, но в сложные моменты я никогда не упрекала мужа. Как только у него появлялась возможность, он сразу говорил мне: "Малыш, выбирай" и выполнял все мои желания. Он вообще никогда не экономил на мне и на сыне. Кстати, мне часто задают вопрос, не ревную ли я мужа к партнёршам по спектаклю...Конечно, нет. Это его профессия, работа, даже когда он играет провокационные мизансцены".

И в заключении от Фирдовси Атакишиева: "Артисты трепетно и с душой относятся к своей профессии, многим жертвуют ради служения Мельпомене. Я твердо убежден, что Азербайджан - единственная страна на постсоветском пространстве, где артисты, и вообще, творческие люди столь высоко оцениваются государством, постоянно отмечаются различными наградами и премиями. Я это говорю без всякого пафоса, так как это реальность. Я готов поспорить с любым, кто этого не замечает. Нужно быть объективным, благодарным и ценить внимание...О своих планах я даже себе не рассказываю, так как все наши планы зависят от Великого Творца... В одном уверен точно - он опять уготовил для меня прекрасное продолжение творческой жизни и еще больше зрительской любви... "

При подготовке материала использованы статьи из открытых источников в интернете

(Автор: Вугар Иманов)