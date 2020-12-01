Певица из Франции: Помню последние дни в Лачине, когда смотрели ночью на светящиеся в небе снаряды...

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 1 декабря 2020 года, Лачинский район возвращен Азербайджану. С 1992 года, а именно тогда армянские вооруженные силы оккупировали район, в сердцах всех лачинцев живут боль, тоска и печаль. Все эти долгие 28 лет они жили воспоминаниями, и конечно, надеждой, что придет день, когда они смогут вернуться в родной район. И этот день настал!

Известная исполнительница Тарана Аллахвердиева (по мужу – Монбарбю, творческий псевдоним Tarana Paris Bakou), несмотря на то, что уже на протяжении долгих лет живет и работает во Франции, никогда не забывала о том, откуда она родом, и где прошло ее детство…

"Для меня Лачин - это город моих каникул, дом бабушки с дедушкой, многочисленные родственники с маминой и папиной стороны. Поездка в Лачин всегда была праздником, дедушка, дяди баловали нас, бабушка пекла хлеб и звала нас с братьями перекусить...

Нигде больше за свою жизнь не встретились мне похожий вкус и запах того горячего хлеба. Помню Лачин в объятиях горы, которую называли "Сары баба", сколько же мы карабкались с братьями по этой горе, собирали цветы и дикий тимьян, с высоты этой горы мы любили чувствовать свободу, как птицы Лачина!

У бабушки с дедушкой был двухэтажный дом, на первом этаже которого мой дядя открыл свой первый стоматологический кабинет. Помню, как дедушка во время отдыха пел мугам, как бабушка, делая матрас, взбивала и проветривала шерсть, а я падала в эту мягкость и нежность. У бабушки с дедушкой был огромный сад, и чего только не росло в этом саду - огромное тутовое дерево, яблони, груши, вишня, черешня, алыча, инжир, фундук, орехи, виноград, клубника, малина, кизил, райские яблоки... Одним словом, Лачин был нашим райским садом!" - вспоминает она.

Столь теплые, трогательные воспоминания Тараны Аллахвердиевой, да и тысяч жителей Лачинского района омрачены событиями, связанными с оккупацией.

"Последний раз мы были в Лачине до его оккупации в 1992 году, родители привезли меня с братьями из Шуши в Лачин к дедушке с бабушкой. Помню последние тревожные дни в Лачине, когда не было света, и ночью мы смотрели на светящиеся в небе снаряды... Тогда армяне сожгли моё счастливое детство, а сегодня, уходя с наших земель, они сжигали дома, наши леса... Но мы победили! Даст Аллах мы построим и дома, возродим наши леса, восстановим наше историческое наследие и снова превратим эти земли в райский уголок - теперь это моя самая большая мечта!" - говорит она.

Все те дни, что шла Вторая Карабахская война, Тарана Аллахвердиева с замиранием сердца следила из далекой Франции за новостями о том, что происходит на Родине.

"Эти 44 дня Отечественной войны вписаны в историю Азербайджана золотыми буквами. Борьба за справедливость, самоотдача, сплочённость, любовь к Родине, мужество, которые продемонстрировали Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, Президент Ильхам Алиев, азербайджанские военнослужащие, народ – всё это возродило, сделало меня, как и каждого азербайджанца, сильнее.

Мы показали всему миру наши ценности, наш уникальный мультикультурализм. Я родилась в Лачине, выросла в Шуше, самые прекрасные годы моего детства связаны с Лачином и Шушой. С тех пор как начались военные действия, я чувствовала себя, как 28 лет назад, когда родители в 1992 году после года проживания под обстрелами привезли нас в Баку, оставив у родственников, а сами вернулись обратно в Карабах.

Тогда, 28 лет назад, я была в тревоге за своих родителей, и единственное, что хотела тогда в свои 11 лет - тоже отправиться на войну... Я, наверное, самый счастливый человек на земле с тех пор как освободили Шушу, а теперь и Лачин. Ведь я думала, что потеряла навсегда следы своего детства.

Я преклоняюсь перед теми, благодаря кому мы восстановили территориальную целостность нашей страны. Знаю, какой ценой мы одолели врага, благодарю наших героев, спасибо ВАМ!", - отмечает исполнительница.

10 ноября Тарана Аллахвердиева отмечает день рождения, а в будущем она будет отмечать в этот день еще и праздник Победы!

"10 ноября - День Победы, а также это мой день рождения, и в этом году я получила самый прекрасный подарок, о котором можно только мечтать. Благодарю Всевышнего за мужественных сыновей Азербайджана, за матерей, которые вырастили таких детей! Выражаю глубокую благодарность за нашу Победу Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву! Все эти 44 дня я молилась и просила у Всевышнего оберегать наших воинов, у меня нет слов, чтобы выразить моё восхищение и благодарность нашим военнослужащим, чьи усилия позволили нам возродиться из пепла, как птица Симург. Вечная память шехидам, они всегда будут жить в наших сердцах!" - сказала она.

(Автор: Джани Бабаева)